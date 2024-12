Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych komplet niezbędnych dokumentów. Wniosek można złożyć osobiście lub drogą elektroniczną.

Dla kogo wcześniejsza emerytura?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że możliwość przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego jest dostępna dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach pracy, takich jak środowiska szkodliwe dla zdrowia, prace o podwyższonym stopniu trudności lub wymagające wyjątkowych zdolności fizycznych i psychicznych. Praca w szczególnych warunkach jest definiowana jako praca, która:

Posiada znaczną szkodliwość dla zdrowia lub znaczny stopień uciążliwości.

Wymaga wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na własne bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo otoczenia.

Do grupy zawodów uznanych za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia zalicza się m.in. pracę w kopalniach, przy materiałach zawierających azbest, w produkcji ołowiu i kadmu oraz działalność ratowniczą w ramach Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Natomiast praca w szczególnym charakterze obejmuje:

Pracę pracowników organów administracji celnej oraz organów kontroli państwowej.

Pracę dziennikarzy, artystów, nauczycieli oraz żołnierzy zawodowych.

Wniosek o wcześniejszą emeryturę

Do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury niezbędne jest złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pełnej dokumentacji. Wniosek można przedłożyć zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wnioski o wcześniejszą emeryturę powinny być złożone nie później niż na dzień przed ukończeniem 60. roku życia przez kobiety i 65. roku życia przez mężczyzn. Do kompletu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o emeryturę w ZUS należą: formularz wniosku o emeryturę (EMP), informacja o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6), dokumentacja potwierdzająca wykonywanie pracy w szczególnych warunkach oraz dokumenty płacowe.

Co trzeba zrobić, aby móc przejść na wcześniejszą emeryturę?

Przejście na wcześniejszą emeryturę jest możliwe jedynie przy spełnieniu szeregu ściśle określonych warunków. Podstawowym wymogiem jest osiągnięcie wieku emerytalnego, który różnicuje się w zależności od rodzaju wykonywanego zawodu i płci ubezpieczonego. Dodatkowo niezbędne jest posiadanie odpowiednio długiego stażu pracy, potwierdzonego dokumentacją okresów składkowych i nieskładkowych. Dla kobiet wymagane jest 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat.

Dodatkowym, niezbędnym warunkiem jest posiadanie potwierdzonego doświadczenia zawodowego w specyficznych warunkach lub o wyjątkowym charakterze. Co więcej, kandydat nie może być uczestnikiem Otwartych Funduszy Emerytalnych, chyba że wyrazi wolę rezygnacji z nich na rzecz Skarbu Państwa.

Kto nie może się ubiegać o wcześniejszą emeryturę?

Spełnienie kryterium wieku urodzenia w latach 1948-1969 nie gwarantuje automatycznego prawa do wcześniejszej emerytury. Osoby pracujące w szczególnych warunkach, a także te zatrudnione na umowę zlecenie lub prowadzące działalność gospodarczą, mogą napotkać dodatkowe przeszkody w uzyskaniu tego świadczenia. Okresy pracy w niepełnym wymiarze godzin w szczególnych warunkach, służba wojskowa, okresy choroby, macierzyństwa oraz niektóre świadczenia krótkoterminowe mogą nie być w pełni uwzględniane przy ustalaniu prawa do wcześniejszej emerytury.

