Trzynasta emerytura stanowi roczny dodatek do świadczeń emerytalnych i rentowych wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jej wysokość jest ustalana na poziomie najniższej emerytury obowiązującej od pierwszego marca każdego roku.

Wypłata świadczenia następuje corocznie w kwietniu, wraz z regularnymi świadczeniami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy w kilku ustalonych terminach miesiąca, począwszy od 1. dnia. W przypadku, gdy dzień wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie jest przekazywane wcześniej.

Ile wyniesie trzynasta emerytura w 2025 roku?

W 2024 roku kwota trzynastej emerytury wynosiła 1780,96 złotych brutto. Prognozy dotyczące waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych na rok 2025 wskazują na wzrost o 5,52 proc. Oznacza to, że świadczenia zostaną podwyższone o wartość odpowiadającą 105,52 proc. dotychczasowej kwoty. Taki wynik jest efektem przewidywanej średniorocznej inflacji na poziomie 3,7 proc. oraz prognozowanego realnego wzrostu płac o 9,1 proc.

W konsekwencji minimalna emerytura może osiągnąć poziom 1879,27 złotych brutto. Jeżeli prognozy sprawdzą się, to taką właśnie kwotę seniorzy otrzymają w ramach trzynastej emerytury. Oznacza to wzrost o 98,31 złotych brutto w porównaniu do roku 2024.

Trzynasta emerytura podlega opodatkowaniu, jeśli łączny dochód z tytułu emerytury i dodatku trzynastego przekroczy kwotę 2500 złotych. Zaliczka na podatek wynosi 12 proc. Zgodnie z wyliczeniami "Dziennika Toruńskiego", w takim przypadku kwota netto trzynastej emerytury wyniesie około 1595 złotych.

Wskaźnik waloryzacji emerytur

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku przewiduje się na poziomie niższym niż w latach poprzednich. W 2024 roku wskaźnik ten wynosił 112,12 proc., a w 2023 roku nawet 114,8 proc. Spadek ten jest bezpośrednią konsekwencją spodziewanego obniżenia się inflacji. Ostateczna wysokość waloryzacji zostanie potwierdzona na początku przyszłego roku, po ustaleniu dokładnych danych dotyczących średniorocznej inflacji za 2024 rok oraz wzrostu wynagrodzeń w gospodarce.

Dla kogo 13. emerytura?

Seniorzy mogą spodziewać się 13. emerytury wiosną 2025 roku. Świadczenie przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2025 roku będą uprawnione do:

emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

