Z uwagi na zbliżające się święta Bożego Narodzenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza korekty w harmonogramie wypłat świadczeń emerytalnych. Aby zapewnić terminowe otrzymanie świadczeń, emeryci, których termin wypłaty przypada na dni ustawowo wolne od pracy, mogą spodziewać się wcześniejszych przelewów.

Harmonogram wypłat emerytur

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, świadczenia emerytalne wypłacane są zazwyczaj w dniach 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 każdego miesiąca. Jednakże, w związku z przypadającymi na grudzień świętami Bożego Narodzenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o możliwości wcześniejszej wypłaty świadczeń. Emeryci, których termin wypłaty przypada na 25 grudnia, mogą spodziewać się przelewu już 23 grudnia.

Podwójne emerytury dla seniorów

W niektórych przypadkach, w grudniu emeryci mogą otrzymać podwójne świadczenie emerytalne. Dotyczy to szczególnie osób, których termin wypłaty przypada na pierwszy dzień miesiąca. Ze względu na to, że 1 grudnia wypada w niedzielę, świadczenie za grudzień może zostać wypłacone już pod koniec listopada.

Należy podkreślić, że grudniowa podwójna wypłata emerytury jest wynikiem przesunięcia terminu wypłaty świadczenia za styczeń, a nie zwiększeniem świadczenia. W konsekwencji, w styczniu 2025 roku emeryci nie będą mieli kolejnej wypłaty.

Na początku nowego roku sytuacja się powtórzy: emeryci, którzy zwykle otrzymują świadczenia pierwszego stycznia, ze względu na przypadający w środę Nowy Rok, mogą oczekiwać wcześniejszych wypłat, najpóźniej do ostatniego dnia grudnia.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku

Należy podkreślić, że nadchodzący rok przyniesie nie tylko podwyżkę emerytur, ale również pewne zmiany w ich opodatkowaniu. Planowana waloryzacja świadczeń na poziomie 5,52 proc. wpłynie korzystnie na wysokość emerytur. Jednak brak podwyższenia kwoty wolnej od podatku spowoduje, że część emerytów, których świadczenia mieszczą się w przedziale od 2374 do 2500 zł brutto, będzie zobowiązana do odprowadzania podatku dochodowego. Przedstawione rozwiązania mają na celu dostosowanie systemu emerytalnego do dynamicznie zmieniających się warunków ekonomicznych oraz do utrzymującej się inflacji.

