Chcesz mieć wyższą emeryturę? To możliwe! ZUS zachęca do przejrzenia starych dokumentów, by uzupełnić swoją historię zawodową. Dzięki temu emerytura może zostać podwyższona. Jeśli brakuje jakichś informacji w dokumentacji ZUS, dostarczenie dodatkowych akt pozwoli na dokładniejsze obliczenie świadczenia. Twoja aktywność w uzupełnianiu danych może przynieść wymierne korzyści finansowe.

Wyższa emerytura - dla kogo?

Ważna wiadomość dla osób, które zaczęły pracować przed 1999 rokiem! Reforma emerytalna wprowadzona w tamtym okresie miała duży wpływ na zasady obliczania emerytur. ZUS przypomina, że osoby z długim stażem pracy, czyli powyżej 25 lat, mogą mieć prawo do wyższego świadczenia. Warto sprawdzić, czy nasza emerytura została obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby otrzymać wyższą emeryturę, należy dopełnić wszelkich formalności i złożyć wymagane dokumenty w ZUS.

Niepełna dokumentacja może obniżyć wysokość emerytury lub renty. Wielu emerytów nie zdaje sobie sprawy, że brak niektórych dokumentów może wpłynąć na niekorzystne obliczenie świadczenia. Dlatego warto poświęcić czas na dokładne sprawdzenie posiadanych dokumentów i uzupełnienie braków.

Wyższa emerytura dzięki zgromadzeniu dawnych dokumentów

Jak podkreśla Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, w wywiadzie dla Interii, likwidowane lub przekształcane firmy powinny przekazać swoje archiwa prawnym następcom, a ZUS jest gotowy udzielić wsparcia w ustaleniu, jakie dokumenty są niezbędne.

Proces gromadzenia dawnych dokumentów pracowniczych może być czasochłonny, jednak jest to inwestycja w przyszłość, która może przyczynić się do zwiększenia wysokości świadczeń emerytalnych lub rentowych. Odnalezienie zapomnianych dokumentów, takich jak świadectwa pracy, może znacząco wpłynąć na wysokość otrzymywanych świadczeń po ich ponownym przeliczeniu.

Ponowne przeliczenie emerytury. O jakie dokumenty chodzi?

Aby ponownie obliczyć wysokość emerytury, niezbędne są dokumenty potwierdzające przebieg kariery zawodowej. Mogą to być między innymi świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków. Jeżeli brakuje pełnej dokumentacji, ZUS rozpatrzy również dowody pośrednie, takie jak legitymacja ubezpieczeniowa z odpowiednimi wpisami, umowy o pracę, angaże czy wyciągi z list płac pozyskane z archiwum.

Dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej, takie jak książeczka wojskowa lub zaświadczenie wojskowej komendy uzupełnień, mogą również zostać uwzględnione. Dodatkowo, wpisy w starych dowodach osobistych, dotyczące zatrudnienia czy stanu rodzinnego, legitymacje związkowe oraz zeznania świadków, zwłaszcza byłych współpracowników, mogą stanowić istotne uzupełnienie dokumentacji.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych może zostać potwierdzony zaświadczeniem, wystawionym przez powiatowy urząd pracy. Natomiast okres pobierania stałego zasiłku z opieki społecznej, z którego odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne, wymaga zaświadczenia wydanego przez ośrodek pomocy społecznej. Okresy opieki nad dzieckiem lub dziećmi mogą być udokumentowane odpisami aktów urodzenia. Osoby, które ukończyły studia przed 1999 rokiem, mogą potwierdzić okres nauki zaświadczeniem uczelni zawierającym szczegółowe informacje o studiach, dyplomem oraz, o ile to możliwe, indeksem.

W przypadku zatrudnienia u małych przedsiębiorców ZUS samodzielnie zweryfikuje okresy ubezpieczenia na podstawie danych zawartych w Informacji o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6). Wystarczy podać w tym formularzu podstawowe informacje o pracodawcy i okresie zatrudnienia.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub współpracujące przy jej prowadzeniu powinny wypełnić formularz ZUS EKP, podając szczegółowe dane dotyczące okresu prowadzenia działalności, miejsca jej prowadzenia, numeru konta płatnika składek oraz adresu właściwego oddziału ZUS.

