Ten dokument zapewni ci wyższą emeryturę. Masz go w domu? ZUS zwiększy ci świadczenie nawet o kilkaset złotych miesięcznie

1 stycznia 1999 roku w Polsce wprowadzono nowy system emerytalny. Reformy te, ze względu na swój kompleksowy charakter oraz znaczące koszty, nie zostały wdrożone w sposób jednolicie dla wszystkich ubezpieczonych. Wysokość emerytury osób objętych ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 roku zależy nie tylko od zebranych składek, ale również od zwaloryzowanej wartości kapitału początkowego.

Wyższa emerytura dla zatrudnionych przed 1999 rokiem

W przypadku likwidacji lub przekształcenia zakładu pracy, jego następca prawny powinien przejąć dokumentację pracowniczą. Jeśli takiego podmiotu już nie ma, warto ustalić ostatnią siedzibę firmy na podstawie dostępnych dokumentów (np. książeczkowych dowodów osobistych, legitymacji ubezpieczeniowych). Uzyskane informacje pozwolą na rozpoczęcie poszukiwań w archiwach lub specjalistycznych firmach zajmujących się przechowywaniem dokumentacji kadrowej. Brak części dokumentów nie uniemożliwia złożenia wniosku o emeryturę. A odnalezione dokumenty można dostarczyć do ZUS, co może skutkować ponownym obliczeniem świadczenia. Jeśli istnieje podejrzenie, że pewne okresy zatrudnienia nie zostały uwzględnione przy ustalaniu wysokości emerytury, warto zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wszelkimi posiadanymi dokumentami. Dokładne przejrzenie domowych archiwów może przynieść korzystne efekty. Jeden dokument może podwyższyć emeryturę nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Wyższa emerytura dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, seniorzy urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku, których świadczenie zostało obliczone według wcześniejszych regulacji, mają prawo wystąpić o ponowne ustalenie wysokości emerytury. Warunkiem jest przedstawienie przez zainteresowanego dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie świadczenia, takie jak wyższe zarobki w przeszłości czy dłuższy okres pracy. ZUS ma obowiązek przeprowadzić ponowne obliczenie emerytury w przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji.

Jakie dokumenty warto donieść do ZUS, aby ZUS ponownie przeliczył emeryturę?

Niezwykle istotnymi dokumentami, które mogą mieć wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego, są między innymi: stary dowód osobisty z wpisami dotyczącymi miejsc zatrudnienia, książeczka wojskowa potwierdzająca okresy służby wojskowej oraz poświadczone kopie dokumentów, takich jak świadectwo służby lub zaświadczenia wydane przez właściwe organy.

Jak informuje gazetaprawna.pl, istotnym dokumentem, który również może mieć znaczący wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego, jest legitymacja ubezpieczeniowa. Mimo że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaniechał wydawania tego dokumentu od 1 stycznia 2010 roku, osoby, które posiadały legitymację ubezpieczeniową przed tą datą, mogą wykorzystać zawarte w niej informacje jako dowód potwierdzający wysokość zarobków w przeszłości.

W legitymacji ubezpieczeniowej zawarte były istotne informacje dotyczące ubezpieczonego, takie jak: dane osobowe wraz z informacjami o członkach rodziny, potwierdzenie okresów zatrudnienia oraz coroczne wpisy odnośnie do wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia. Jeżeli w legitymacji ubezpieczeniowej znajdują się informacje dotyczące okresów zatrudnienia lub wysokości wynagrodzenia, które nie zostały uwzględnione przy poprzednim ustalaniu wysokości emerytury, warto przedłożyć ten dokument Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Pozwoli to na ponowne obliczenie świadczenia emerytalnego na podstawie rzeczywistych danych, co może skutkować zwiększeniem jego wysokości.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Osoby, które po przejściu na emeryturę podejmują dodatkową pracę, mają prawo do ponownego obliczenia wysokości świadczenia emerytalnego. Należy jednak pamiętać, że wniosek o takie przeliczenie można składać wyłącznie raz w roku. Warunkiem podwyższenia emerytury jest dostarczenie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wyższych zarobków lub dodatkowe okresy podlegające ubezpieczeniu społecznemu.

O ile wyższa emerytura?

Nie sposób precyzyjnie określić, o jaką kwotę może wzrosnąć emerytura po ponownym przeliczeniu, ponieważ wysokość tego świadczenia jest uzależniona od wielu indywidualnych czynników, takich jak wysokość dotychczasowych zarobków oraz długość okresu zatrudnienia. W niektórych sytuacjach przeprowadzone ponowne obliczenia mogą skutkować podwyższeniem emerytury nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Szczególnie korzystne efekty można oczekiwać w przypadku osób, które odnajdą dokumenty potwierdzające osiąganie znacznie wyższych zarobków w przeszłości niż minimalne wynagrodzenie.