Dodatkowo, ci, którzy osiągną co najmniej 25-letni staż, będą mieli prawo wyboru w zakresie swoich uprawnień emerytalnych.

Emerytura policyjna - jakie zmiany?

Dotychczasowe przepisy emerytalne będą nadal obowiązywać. Funkcjonariusze, którzy służyli przed 2013 rokiem, mogą liczyć na możliwość przejścia na emeryturę po 15 latach. Dla tych, którzy zdecydują się na dłuższą służbę i osiągną 25-letni staż mogą skorzystać z różnych schematów emerytalnych. Jakich?

Funkcjonariusze przyjęci do służby przed 1 stycznia 2013 roku zachowują prawo do emerytur na dotychczasowych zasadach (wariant pierwszy), jeśli przepracują co najmniej 25 lat. Funkcjonariusze, którzy rozpoczęli służbę po 1 stycznia 2013 roku, będą mogli korzystać tylko z wariantu drugiego.

Wariant Pierwszy (dotychczasowe zasady)

Prawo do emerytury: Po 15 latach służby. Podstawa wymiaru emerytury: Z ostatniego miesiąca służby

Wysokość emerytury: 40 proc. podstawy wymiaru za 15 lat służby, 2,6 proc. podstawy wymiaru za każde dalsze lata służby (art. 15, 15a, 15d, 15e).

Wariant Drugi (nowe zasady)

Prawo do emerytury: Po 25 latach służby. Podstawa wymiaru emerytury: Z 10 lat służby (wszystkie służby).

Wysokość emerytury: 60 proc. podstawy wymiaru za 25 lat służby, 3 proc. podstawy wymiaru za każde dalsze lata służby