Czy okres studiów wlicza się do emerytury?

Tak, okres studiów, niezależnie od formy ich odbywania, jest wliczany do stażu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury. Jest to tzw. okres nieskładkowy, podobny do okresów przebywania na zasiłku chorobowym czy opiekuńczym. Maksymalna liczba lat studiów uwzględniana przy obliczaniu stażu to osiem.

Okresy nieskładkowe - co się wlicza?

Do okresów nieskładkowych zaliczane są: czas nauki na studiach pierwszego stopnia (pod warunkiem ukończenia w wymaganym wymiarze godzin), okresy odbywania studiów doktoranckich oraz okresy przygotowań do pracy naukowej w ramach aspirantry naukowej.

Studia a emerytura - jakie dokumenty są potrzebne?

Aby potwierdzić fakt ukończenia studiów, zgodnie z wytycznymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia uczelnianego zawierającego szczegółowe informacje o przebiegu studiów, takie jak data ukończenia, czas trwania oraz programowy wymiar studiów. Równoważnym dokumentem jest dyplom ukończenia studiów, o ile zawiera on wszystkie wymagane dane.

Okresy składowe i nieskładkowe a emerytura

Uprawnienie do emerytury uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków: osiągnięcia określonego wieku oraz posiadania wymaganego stażu emerytalnego. Obecnie, staż ten wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Staż emerytalny składa się z okresów składkowych, czyli okresów pracy, za które opłacane były składki emerytalne, oraz okresów nieskładkowych, takich jak np. urlop wychowawczy.

Zgodnie z przepisami ZUS, okresem składkowym nazywamy okres, za który obowiązuje lub obowiązywał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w przypadkach faktycznego opłacania składek, jak i w sytuacjach, gdy z mocy ustawy okres ten jest traktowany jako składkowy. Okres nieskładkowy to natomiast taki okres, za który nie było obowiązku opłacania składek, jednak ze względu na swoje szczególne cechy jest uwzględniany przy ustalaniu uprawnień emerytalnych.

Przy obliczaniu stażu pracy uwzględniającego okresy składkowe i nieskładkowe istotne jest, aby pamiętać o ograniczeniu dotyczącym okresów nieskładkowych. Ich długość nie może przekroczyć jednej trzeciej sumy udokumentowanych okresów składkowych. Innymi słowy, na każdy rok okresu nieskładkowego muszą przypadać co najmniej dwa lata okresów składkowych.