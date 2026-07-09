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Zmiana dla emerytów i rencistów. ZUS wprowadza nowy dokument już od 13 lipca

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 06:00
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emeryci, dokumenty
Zmiana dla emerytów i rencistów. ZUS wprowadza nowy dokument już od 13 lipca/Shutterstock
Już od 13 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowe wzory legitymacji emeryta i rencisty. Zmiany obejmują zarówno dokumenty w formie plastikowej karty, jak i wersję elektroniczną dostępną w aplikacji mObywatel. Sprawdź, co dokładnie się zmienia i czy musisz wymieniać posiadany już dokument.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sfinalizowało prace nad przepisami, które unowocześniają system dokumentowania uprawnień emerytów i rencistów. Od 13 lipca 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wydawanie legitymacji według zaktualizowanych wzorów. Zmiana dotyczy dwóch kluczowych postaci dokumentu: tradycyjnej karty wykonanej z tworzywa oraz nowoczesnej mLegitymacji dostępnej w aplikacji mObywatel.

Nowy format plastikowej karty, wykonany z wytrzymałego tworzywa PCV, gwarantuje wyższą trwałość oraz znacznie lepszą ochronę przed próbami fałszerstwa. ZUS postawił na zaawansowane techniki zabezpieczeń, w tym tło giloszowe (skomplikowane, cienkie linie), mikrodruki niemożliwe do odczytania gołym okiem oraz trwałe naniesienie unikatowego numeru dokumentu już na etapie produkcji blankietu. Każdy dokument otrzyma też indywidualny hologram, który znacząco utrudni jego nielegalne powielanie.

Legitymacja emeryta-rencisty - nowy wzór dokumentu
Legitymacja emeryta-rencisty - nowy wzór dokumentu
Legitymacja emeryta-rencisty - rewers
Legitymacja emeryta-rencisty - rewers

Co zmienia się w aplikacji mObywatel?

Równolegle do zmian w legitymacjach plastikowych, modyfikacjom ulega także mLegitymacja. Nowa wizualizacja dokumentu w aplikacji mObywatel staje się bardziej przejrzysta i funkcjonalna. Z wersji elektronicznej znika informacja o oddziale ZUS, który wydał dokument, co czyni legitymację bardziej uniwersalną. Projektanci mLegitymacji zadbali o wysoki poziom bezpieczeństwa cyfrowego. Użytkownicy w aplikacji znajdą m.in.:

  • Dynamiczny hologram w kształcie godła Rzeczypospolitej Polskiej, zmieniający barwy w zależności od kąta nachylenia urządzenia.
  • Animowaną, powiewającą flagę państwową, która stanowi dodatkowy element zabezpieczający.
  • Czytelny układ danych osobowych, numeru PESEL oraz rodzaju świadczenia, wzbogacony o elementy graficzne logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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Czy musisz wymieniać dokument?

To najważniejsza informacja dla milionów świadczeniobiorców: nie ma potrzeby składania wniosków o wymianę dotychczasowych legitymacji. Wszystkie dokumenty wydane przed 13 lipca 2026 r. zachowują pełną ważność przez cały okres, na jaki zostały wystawione. ZUS wprowadza nowe wzory sukcesywnie, przy okazji wydawania decyzji o przyznaniu świadczenia lub powiadamiania o jego wypłacie.

Jeśli zatem posiadasz aktualną legitymację w starym formacie, nie musisz podejmować żadnych działań. Twój dokument pozostaje w pełni honorowany przez instytucje państwowe, placówki medyczne czy przewoźników oferujących ulgi dla emerytów i rencistów.

Charakterystyka legitymacji

Nowe legitymacje w formie kart identyfikacyjnych (format ID-1: 53,98 × 85,60 × 0,76 mm) cechują się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne. Blankiety nie wykazują luminescencji w promieniowaniu UV, co jest standardem w produkcji dokumentów chronionych. Personalizacja odbywa się metodą druku termotransferowego, a na awersie każdej karty znajduje się folia zabezpieczająca.

Numeracja legitymacji również zyskała nową strukturę. Składa się ona z ciągu znaków informujących m.in. o organie rentowym, oddziale NFZ oraz rodzaju świadczenia. Rewers dokumentu dodatkowo posiada oznaczenie indywidualne blankietu, nanoszone laserowo, oraz zapis w alfabecie Braille’a, co ułatwia identyfikację osobom z dysfunkcją wzroku.

Wprowadzone rozporządzenie, podpisane przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, stanowi finalny etap dostosowania dokumentacji emerytalnej do nowoczesnych standardów bezpieczeństwa, jakie obowiązują w polskiej administracji publicznej. Dzięki tym zmianom system ubezpieczeń społecznych zyskuje bardziej przejrzysty i lepiej chroniony instrument potwierdzający uprawnienia milionów Polaków.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ZUSemerytrencistalegitymacja
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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