Dziennik Gazeta Prawana logo

60 lat życia i 20 lat stażu pracy. ZUS wyliczył emeryturę. Ta kwota to zimny prysznic

Anna Kot
Anna KotAbsolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
8 maja 2026, 09:45
[aktualizacja dzisiaj, 15:12]
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
pieniądze, senior, banknoty
60 lat życia i 20 lat stażu pracy. ZUS wyliczył emeryturę. Ta kwota to zimny prysznic/Shutterstock
Masz 60 lat i dokładnie 20 lat stażu pracy? To kluczowy moment - taki staż u kobiet otwiera drzwi do gwarantowanego świadczenia minimalnego. Ile dokładnie wynosi emerytura po waloryzacji w 2026 roku? Poznaj konkretne kwoty, które trafią na Twoje konto.

Mam 60 lat i 20 lat stażu pracy. Jaką emeryturę wypłaci mi ZUS?

Emerytura to kluczowy element bezpieczeństwa finansowego, zapewniający stabilne źródło dochodu w jesieni życia. Jest ona szczególnie istotna w obliczu rosnących kosztów opieki zdrowotnej i codziennych wydatków. Nabycie prawa do minimalnego świadczenia emerytalnego, które po marcowej waloryzacji w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, zależy od spełnienia dwóch podstawowych warunków. Poza osiągnięciem wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - niezbędne jest posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego: co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn

Od czego zależy wysokość emerytury?

Kwota, którą co miesiąc wypłaca ZUS, jest wynikiem skomplikowanych obliczeń. Do najważniejszych czynników wpływających na wysokość przelewu należą:

  • Długość okresu składkowego (lata pracy).
  • Suma składek zwaloryzowanych na koncie i subkoncie w ZUS.
  • Średnia długość dalszego trwania życia (według tablic GUS publikowanych corocznie w marcu).
  • Moment przejścia na emeryturę (każdy rok pracy dłużej znacząco podwyższa kwotę).
  • Środki zgromadzone w II filarze (OFE/subkonto) oraz dobrowolne oszczędności (PPK, IKE, IKZE).

System przewiduje coroczną waloryzację świadczeń w marcu oraz składek w czerwcu. Należy pamiętać, że sam wiek nie gwarantuje otrzymania emerytury minimalnej. Jeśli staż pracy jest krótszy niż wymagane 20/25 lat, ZUS wypłaci jedynie kwotę wynikającą z faktycznie zgromadzonych składek - co w wielu przypadkach oznacza świadczenie znacznie niższe od minimalnego.

Mam 60 lat i 20 lat stażu pracy - ile emerytury z ZUS dostanę?

Aby otrzymać gwarantowaną emeryturę minimalną, trzeba spełnić oba poniższe wymogi:

  • Wiek: 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).
  • Staż: 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni).

Z powyższego wynika, że 60-letnia kobieta z 20-letnim stażem pracy otrzyma emeryturę minimalną. Nawet jeśli z jej zarobków wynikałaby niższa kwota (np. 1400 zł), państwo dopłaci różnicę do poziomu minimum. Z kolei 60-letni mężczyzna z 20-letnim stażem pracy nie może jeszcze przejść na emeryturę powszechną (musi czekać do 65. roku życia). Gdyby jednak przechodził na nią w wieku 65 lat, mając jedynie 20 lat stażu, nie otrzymałby dopłaty do minimum - dostałby tylko tyle, ile uzbierał w składkach.

Konkretne kwoty w 2026 roku

Kobieta przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat, posiadająca 20 lat stażu (nawet przy pracy za minimalne wynagrodzenie), otrzyma gwarantowane świadczenie minimalne. Od 1 marca 2026 roku wynosi ono 1978,49 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy (według przepisów obowiązujących w maju 2026 roku), emerytura netto ("na rękę") wynosi około 1800,43 zł. Warto pamiętać, że od 2026 roku do stażu pracy łatwiej wliczyć okresy pracy na umowach zlecenie czy prowadzenie działalności gospodarczej, co dla wielu osób może być szansą na osiągnięcie wymaganego progu 20 lub 25 lat stażu i uzyskanie gwarancji najniższej emerytury.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jaką emeryturę z ZUS otrzyma 60-letnia kobieta z 20-letnim stażem od 1 marca 2026 roku?

Kobieta przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat, posiadająca 20 lat stażu, otrzyma gwarantowane świadczenie minimalne. Od 1 marca 2026 roku wynosi ono 1978,49 zł brutto, czyli około 1800,43 zł netto.

Jakie warunki dają prawo do gwarantowanej emerytury minimalnej z ZUS?

Aby otrzymać gwarantowaną emeryturę minimalną, trzeba osiągnąć wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn. Niezbędny jest też staż ubezpieczeniowy: co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Czy 60-letni mężczyzna z 20-letnim stażem pracy może przejść na emeryturę powszechną?

60-letni mężczyzna z 20-letnim stażem pracy nie może jeszcze przejść na emeryturę powszechną, ponieważ musi czekać do 65. roku życia. W wieku 65 lat przy 20 latach stażu dostałby tylko tyle, ile uzbierał w składkach.

Od czego zależy wysokość emerytury wypłacanej co miesiąc przez ZUS?

Wysokość emerytury zależy m.in. od długości okresu składkowego, sumy składek na koncie i subkoncie w ZUS, średniej długości dalszego trwania życia, momentu przejścia na emeryturę oraz środków z OFE, PPK, IKE i IKZE.

Co wypłaci ZUS, jeśli staż pracy jest krótszy niż 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn?

Jeśli staż pracy jest krótszy niż wymagane 20/25 lat, ZUS wypłaci jedynie kwotę wynikającą z faktycznie zgromadzonych składek. W wielu przypadkach oznacza to świadczenie znacznie niższe od minimalnego.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: emeryturaZUSjaka emerytura
Powiązane
seniorka, senior, emeryt, emerytka, pieniądze, emerytura
Pracowała 40 lat i przeszła na emeryturę w wieku 60 lat. Tyle przelał jej ZUS
Odebrali 13. emeryturę, ale 14. emerytury już nie dostaną. Ci seniorzy we wrześniu bez dodatkowych pieniędzy
Odebrali 13. emeryturę, ale 14. emerytury już nie dostaną. Ci seniorzy we wrześniu bez dodatkowych pieniędzy
pieniądze, banknoty, emerytura
Emerytura wyższa niż pensja. Wszystko dzięki jednemu zapisowi w prawie
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora60 lat życia i 20 lat stażu pracy. ZUS wyliczył emeryturę. Ta kwota to zimny prysznic »
Zobacz
|
Close-up,Of,Scrambled,Eggs,Being,Cooked,In,A,Frying,Pan
Dodaj to do jajecznicy zamiast cebuli. To warzywo podkręci jej smak
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to czeski pocisk. Jest oszczędna, szybka i wygodna. Ile kosztuje?
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz ściereczkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy trik na smugi i tłuste plamy
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Jadą 125 km/h, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda wjeżdża do Polski. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj