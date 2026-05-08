Pracowała 40 lat i przeszła na emeryturę w wieku 60 lat. Tyle przelał jej ZUS

Mam 60 lat i 40 lat stażu pracy. Jaką emeryturę wypłaci mi ZUS?

Polski system emerytalny wymaga posiadania minimalnego stażu ubezpieczeniowego, aby nabyć prawo do emerytury w gwarantowanej kwocie minimalnej. Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Aby ją otrzymać, kobiety muszą udokumentować co najmniej 20 lat, a mężczyźni 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Jaka będzie jednak wysokość świadczenia dla kobiety, która w wieku 60 lat kończy aktywność zawodową po imponujących 40 latach pracy?

Dwie waloryzacje: marcowa i czerwcowa

W 2026 roku wysokość świadczeń kształtują dwa mechanizmy:

Waloryzacja marcowa: Podniosła już wypłacane emerytury o wskaźnik uwzględniający inflację i wzrost płac. To dzięki niej kwota minimalna wzrosła do poziomu 1978,49 zł. Waloryzacja czerwcowa: Jest kluczowa dla osób, które jeszcze nie przeszły na emeryturę. ZUS dopisuje wtedy do kont i subkont ubezpieczonych wysokie wskaźniki waloryzacji składek. Osoby planujące majowe zakończenie pracy często czekają do 16 czerwca, aby ich kapitał został przeliczony na korzystniejszych, rocznych zasadach.

Co wpływa na wysokość emerytury?

W maju 2026 roku o Twoim przelewie decyduje prosty wzór: zgromadzony kapitał dzielony przez średnie dalsze trwanie życia.

Zwaloryzowany kapitał : Suma wszystkich składek zgromadzonych od początku kariery (w tym kapitał początkowy za lata przed 1999 roku).

: Suma wszystkich składek zgromadzonych od początku kariery (w tym kapitał początkowy za lata przed 1999 roku). Subkonto w ZUS : Środki tam zgromadzone są również waloryzowane i podlegają dziedziczeniu.

: Środki tam zgromadzone są również waloryzowane i podlegają dziedziczeniu. Tablice GUS: To z nich pochodzi liczba miesięcy, przez którą ZUS dzieli Twój kapitał. W 2026 roku tablice te są kluczowe - im dłuższa statystyczna długość życia, tym nieco niższe (matematycznie) świadczenie przy tym samym kapitale.

Krótki staż to niska emerytura

Osoby z krótkim stażem (np. 10 lat) znajdują się w trudnej sytuacji. System nie dopłaci im do kwoty minimalnej (1978,49 zł), ponieważ nie spełniły wymogu lat pracy. W takim przypadku emerytura jest wyliczana wyłącznie z zebranych składek i w 2026 roku może wynosić zaledwie ok. 350-450 zł brutto.

Ile dostaniesz przy 40-letnim stażu?

Przy 40 latach pracy niemal na pewno otrzymasz kwotę wyższą niż minimalna, ale różnice mogą być spore: