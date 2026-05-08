Pracowała 40 lat i przeszła na emeryturę w wieku 60 lat. Tyle przelał jej ZUS

Anna Kot
Anna KotAbsolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
8 maja 2026, 09:10
[aktualizacja dzisiaj, 15:11]
Jaką emeryturę z ZUS otrzymasz po 40 latach pracy? Choć wiek emerytalny dla kobiet to nadal 60 lat, kluczem do wyższego świadczenia w 2026 roku jest zgromadzony kapitał oraz staż pracy, który od niedawna liczony jest na nowych zasadach. Przy 40-letnim stażu masz gwarancję kwoty znacznie wyższej niż emerytura minimalna, ale ostateczny przelew zależy od składek i momentu złożenia wniosku.

Mam 60 lat i 40 lat stażu pracy. Jaką emeryturę wypłaci mi ZUS?

Polski system emerytalny wymaga posiadania minimalnego stażu ubezpieczeniowego, aby nabyć prawo do emerytury w gwarantowanej kwocie minimalnej. Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Aby ją otrzymać, kobiety muszą udokumentować co najmniej 20 lat, a mężczyźni 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Jaka będzie jednak wysokość świadczenia dla kobiety, która w wieku 60 lat kończy aktywność zawodową po imponujących 40 latach pracy?

Dwie waloryzacje: marcowa i czerwcowa

W 2026 roku wysokość świadczeń kształtują dwa mechanizmy:

  1. Waloryzacja marcowa: Podniosła już wypłacane emerytury o wskaźnik uwzględniający inflację i wzrost płac. To dzięki niej kwota minimalna wzrosła do poziomu 1978,49 zł.
  2. Waloryzacja czerwcowa: Jest kluczowa dla osób, które jeszcze nie przeszły na emeryturę. ZUS dopisuje wtedy do kont i subkont ubezpieczonych wysokie wskaźniki waloryzacji składek. Osoby planujące majowe zakończenie pracy często czekają do 16 czerwca, aby ich kapitał został przeliczony na korzystniejszych, rocznych zasadach.

Co wpływa na wysokość emerytury?

W maju 2026 roku o Twoim przelewie decyduje prosty wzór: zgromadzony kapitał dzielony przez średnie dalsze trwanie życia.

  • Zwaloryzowany kapitał: Suma wszystkich składek zgromadzonych od początku kariery (w tym kapitał początkowy za lata przed 1999 roku).
  • Subkonto w ZUS: Środki tam zgromadzone są również waloryzowane i podlegają dziedziczeniu.
  • Tablice GUS: To z nich pochodzi liczba miesięcy, przez którą ZUS dzieli Twój kapitał. W 2026 roku tablice te są kluczowe - im dłuższa statystyczna długość życia, tym nieco niższe (matematycznie) świadczenie przy tym samym kapitale.

Krótki staż to niska emerytura

Osoby z krótkim stażem (np. 10 lat) znajdują się w trudnej sytuacji. System nie dopłaci im do kwoty minimalnej (1978,49 zł), ponieważ nie spełniły wymogu lat pracy. W takim przypadku emerytura jest wyliczana wyłącznie z zebranych składek i w 2026 roku może wynosić zaledwie ok. 350-450 zł brutto.

Ile dostaniesz przy 40-letnim stażu?

Przy 40 latach pracy niemal na pewno otrzymasz kwotę wyższą niż minimalna, ale różnice mogą być spore:

  • Zarobki minimalne: Jeśli przez całą karierę otrzymywałeś najniższą krajową, Twoja emerytura w maju 2026 roku wyniesie około 2100-2350 zł brutto.
  • Średnia krajowa: Przy zarobkach na poziomie przeciętnego wynagrodzenia, 40 lat odkładania składek przełoży się na bardzo solidne świadczenie. Szacuje się, że w maju 2026 roku taka emerytura wynosi średnio od 7100 do nawet 7500 zł brutto.
