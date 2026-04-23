Emerytura wyższa niż pensja. Wszystko dzięki jednemu zapisowi w prawie

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 06:15
pieniądze, banknoty, emerytura
pieniądze, banknoty, emerytura
W Polsce można mieć emeryturę wyższą niż pensja. Wszystko dzięki jednemu zapisowi w prawie. Ten zapis jest wykorzystywany do gigantycznego zwiększania emerytur, za które płacą inni obywatele – pisze w czwartek "Gazeta Wyborcza". Chodzi o tzw. awans na pożegnanie, na który przełożony najczęściej się godzi.

Zgodnie z prawem mundurowi, którzy wstąpili do służby przed 2013 rokiem, mają wysokość emerytury uzależnioną od ostatniej pensji.

Awans na pożegnanie

Nic więc dziwnego, że pensja mundurowych bywa w ostatnim miesiącu pompowana – to tak zwany awans na pożegnanie. Tuż przed odejściem policjant, strażak lub żołnierz dostaje wyższe uposażenie i wyższe stanowisko, na którym w ogóle nie miał szans się wykazać. Wszystko służy temu, aby miał wyższą emeryturę – mówi w "GW" dr Łukasz Wacławik z wydziału zarządzania krakowskiej AGH i dodaje, że przełożony godzi się na taki sztuczny awans i podwyżkę, bo wie, że podwładny zaraz odejdzie i nie uszczupli to jego budżetu. Większe wypłaty spadną na zakład emerytalny.

Emerytura wyższa niż pensja

To powoduje, że niejednokrotnie emerytura funkcjonariusza jest wyższa niż jego pensja, którą otrzymywał przez lata – czytamy w "GW".

Mundurowi nie płacą składek emerytalnych, mają też inne korzyści.

Emerytura w wieku 36 lat

Na emeryturę mundurowy możne odejść już po 15 latach służby, np. w wieku 36 lat. Należy mu się wówczas 40 proc. pensji, a za każdy dodatkowy rok emerytura rośnie o 2,6 proc. Może dorobić, ile chce, a emerytury nie straci.

Przywilej wyliczenia emerytury z ostatniej pensji mają już tylko ci ,którzy wstąpili do służby przed 2013 rokiem. Tym po 2013 roku emeryturę wylicza się już z ostatnich 10 lat. To i tak korzystniej niż w ZUS – podaje "GW".

Nowy system emerytalny

Od 1999 roku w nowym systemie emerytalnym każdy Polak podległy pod ZUS ma wyliczane świadczenie według wzoru: sumę zebranych składek dzielimy przez przewidywaną długość życia. Nie ma więc znaczenia pensja z jakiegoś wybranego okresu. Liczy się wszystkie, np. 35 czy 45 lat pracy, i odkładane wszystkie składki.

Źródło PAP
Tematy: emeryturapensjaawansemerytura mundurowa
Powiązane
Tajne dokumenty
Niemcy: Amerykanie ukrywają bardzo ważne informacje o wojnie
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Niemcy pomagają nam bardziej niż wszyscy inni
Friedrich Merz i Wołodymyr Zełenski
Niemcy i Ukraina zacieśniają relacje. Podpisano ważne dokumenty
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Zobacz
|
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro przerywa milczenie na Węgrzech. Padły zaskakujące słowa. "Szykuję się do sądowej batalii"
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
African,Girl,School,Student,E,Learning,Distance,Training,Course,Study
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Jacek Pawlak, prezes Toyota Central Europe
Znika wielki problem aut elektrycznych. Szef Toyoty: Dokonaliśmy przełomu
