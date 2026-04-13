Lech Wałęsa nie jest zadowolony ze swojej emerytury. Ile dostaje były prezydent?

Były prezydent, otrzymuje emeryturę prezydencką. Jej wysokość wynosi 75 proc. wynagrodzenia urzędującego prezydenta RP. Obecnie świadczenie to wynosi 13 tys. 691 zł i 47 gr brutto miesięcznie.

Lech Wałęsa nie jest zadowolony ze swojej emerytury

Lech Wałęsa otrzymuje dodatkowo emeryturę z ZUS za pracę w Stoczni Gdańskiej. Ale jak przyznał w rozmowie z "Faktem", nie korzysta on z niej. Od 20 lat nie pobieram emerytury, w ogóle, ani grosza, bo Polska biedna – stwierdził były lider "Solidarności".

"Nadal pracuje"

Czy jestem zadowolony ze swojej emerytury? Jakbym był, tobym jeździł na grzybki czy rybki, a nadal pracuję, jeżdżąc po świecie - mówił w rozmowie z portalem O2.

Wałęsa tłumaczył, że "duża część emerytury rozpływa się na koszty życia, opiekę medyczną i utrzymanie aktywności zawodowej".