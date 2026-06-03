Obecny okres świadczeniowy dobiegł końca 31 maja 2026 roku. Od 1 czerwca, ruszył nowy cykl (2026/2027). Aby środki nadal trafiały na konta rodziców, niezbędne jest przejście przez procedurę urzędową. Oficjalne komunikaty na rządowym portalu gov.pl nie pozostawiają złudzeń: prawo do świadczenia na nowy okres zależy wyłącznie od aktywności rodziców lub opiekunów.

Ostatni dzwonek dla rodziców. Jak terminy wpływają na wypłaty?

W praktyce kluczowe znaczenie ma data, w której nasz dokument wpłynie do ZUS. To od niej zależy, czy zachowamy ciągłość finansową, czy też narazimy się na kilkumiesięczną przerwę w wypłatach. Jak wygląda harmonogram?

Wniosek złożony do 30 kwietnia 2026 r.- gwarantuje wypłatę środków do 30 czerwca 2026 r., co oznacza zachowanie idealnej ciągłości (brak jakiejkolwiek przerwy w przelewach).

Wniosek złożony od 1 maja do 30 czerwca 2026 r. - pieniądze zostaną wypłacone z opóźnieniem, jednak ZUS zrekompensuje to pełnym wyrównaniem od czerwca.

Wniosek złożony po 30 czerwca 2026 r. - spóźnialscy utracą część pieniędzy. Świadczenie zostanie przyznane wyłącznie od miesiąca, w którym złożono dokument. Za czerwiec i ewentualne kolejne miesiące zwrotu już nie będzie.

Gdzie i jak złożyć wniosek o 800 plus?

Tradycyjne, papierowe formularze wysyłane pocztą lub zanoszone osobiście do placówek ZUS to już przeszłość. Dokumenty o przyznanie świadczenia wychowawczego można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców oddano trzy intuicyjne kanały:

Platformę PUE/eZUS lub nowoczesną aplikację mobilną mZUS,

Rządowy portal informacyjno-usługowy Emp@tia,

Bankowość elektroniczną większości polskich banków.

Rewolucja w 800 plus. Koniec z corocznymi wnioskami?

Dla wszystkich tych, którzy narzekają na coroczną konieczność pamiętania o urzędowych terminach, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma dobrą wiadomość. Resort intensywnie pracuje nad kolejną nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowe przepisy mają wprowadzić automatyczne, coroczne odnawianie prawa do świadczenia 800 plus na kolejne okresy. Oznacza to, że raz zgłoszone dziecko byłoby w systemie bez potrzeby ponownego klikania co roku.

Źródło: edziecko.pl