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Ruszył nowy okres 800 plus. Ostatni dzwonek dla rodziców: Jeden błąd i stracisz pieniądze

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:34
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800 plus, gotówka, pieniądze, świadczenie
Rusza nowy okres 800 plus. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku/Shutterstock
Już 1 czerwca 2026 roku rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy programu 800 plus. Dla milionów polskich rodzin to kluczowy moment - aby zachować ciągłość wypłat i nie stracić finansowego wsparcia, konieczne jest ponowne złożenie wniosku. Jeśli przegapisz kluczowe daty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może wstrzymać wypłatę środków nawet na kilka miesięcy. Wyjaśniamy, do kiedy trzeba dopełnić formalności.

Obecny okres świadczeniowy dobiegł końca 31 maja 2026 roku. Od 1 czerwca, ruszył nowy cykl (2026/2027). Aby środki nadal trafiały na konta rodziców, niezbędne jest przejście przez procedurę urzędową. Oficjalne komunikaty na rządowym portalu gov.pl nie pozostawiają złudzeń: prawo do świadczenia na nowy okres zależy wyłącznie od aktywności rodziców lub opiekunów.

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Ostatni dzwonek dla rodziców. Jak terminy wpływają na wypłaty?

W praktyce kluczowe znaczenie ma data, w której nasz dokument wpłynie do ZUS. To od niej zależy, czy zachowamy ciągłość finansową, czy też narazimy się na kilkumiesięczną przerwę w wypłatach. Jak wygląda harmonogram?

Wniosek złożony do 30 kwietnia 2026 r.- gwarantuje wypłatę środków do 30 czerwca 2026 r., co oznacza zachowanie idealnej ciągłości (brak jakiejkolwiek przerwy w przelewach).

Wniosek złożony od 1 maja do 30 czerwca 2026 r. - pieniądze zostaną wypłacone z opóźnieniem, jednak ZUS zrekompensuje to pełnym wyrównaniem od czerwca.

Wniosek złożony po 30 czerwca 2026 r. - spóźnialscy utracą część pieniędzy. Świadczenie zostanie przyznane wyłącznie od miesiąca, w którym złożono dokument. Za czerwiec i ewentualne kolejne miesiące zwrotu już nie będzie.

Gdzie i jak złożyć wniosek o 800 plus?

Tradycyjne, papierowe formularze wysyłane pocztą lub zanoszone osobiście do placówek ZUS to już przeszłość. Dokumenty o przyznanie świadczenia wychowawczego można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców oddano trzy intuicyjne kanały:

  • Platformę PUE/eZUS lub nowoczesną aplikację mobilną mZUS,
  • Rządowy portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • Bankowość elektroniczną większości polskich banków.

Rewolucja w 800 plus. Koniec z corocznymi wnioskami?

Dla wszystkich tych, którzy narzekają na coroczną konieczność pamiętania o urzędowych terminach, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma dobrą wiadomość. Resort intensywnie pracuje nad kolejną nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowe przepisy mają wprowadzić automatyczne, coroczne odnawianie prawa do świadczenia 800 plus na kolejne okresy. Oznacza to, że raz zgłoszone dziecko byłoby w systemie bez potrzeby ponownego klikania co roku.

Źródło: edziecko.pl

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Źródło dziennik.pl
Tematy: 800 pluswniosek
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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