Czym dokładnie jest 13. emerytura?

13. emerytura to ustawowy dodatek finansowy dla osób pobierających emerytury i renty. W przeciwieństwie do świadczeń regularnych, trzynastka nie podlega oskładkowaniu w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego w taki sam sposób jak podstawowa emerytura, co czyni ją jednym z najważniejszych zastrzyków gotówki w skali roku.

Ile wynosi 13. emerytura w 2026 roku?

W 2026 roku kwota trzynastki wynosi 1978,49 zł brutto. Po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, na konto seniora trafia zazwyczaj kwota netto w wysokości około 1800,43 zł.

Kalendarz wypłat 13. emerytur w 2026 roku. Dlaczego kwiecień jest wyjątkowy?

Większość seniorów przyzwyczajona jest do stałych terminów wypłat (1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca). Jednak w 2026 roku układ kalendarza sprawia, że ZUS musiał dokonać korekt. Dlaczego kwiecień 2026 jest wyjątkowy? Głównym powodem są Święta Wielkanocne, które w 2026 roku przypadają na 5-6 kwietnia. Ze względu na układ kalendarza, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) musi przyspieszyć przelewy dla części seniorów, aby pieniądze dotarły do nich jeszcze przed świętami. Świadczenie jest wypłacane automatycznie wraz z regularną emeryturą lub rentą. Terminy zależą od standardowego dnia otrzymywania świadczenia:

1 kwietnia (środa): Wypłata terminowa, trafia do seniorów jako pierwsza.

6 kwietnia (poniedziałek): Ze względu na to, że jest to Poniedziałek Wielkanocny (dzień ustawowo wolny), osoby z tym terminem otrzymają pieniądze wcześniej, najpóźniej w piątek 3 kwietnia.

10 kwietnia (piątek): Wypłata terminowa.

15 kwietnia (środa): Wypłata terminowa.

20 kwietnia (poniedziałek): Wypłata terminowa.

25 kwietnia (sobota): Ponieważ termin przypada w weekend, środki zostaną przekazane wcześniej, w piątek 24 kwietnia.

Dlaczego ZUS przyspiesza przelewy?

Jeśli dzień wypłaty świadczenia przypada na weekend lub święto ustawowe, przepisy wymuszają dostarczenie środków tak, aby senior otrzymał je przed dniem wolnym. W kwietniu 2026 roku kluczowe są święta Wielkanocne. Urząd dąży do tego, aby większość świadczeń trafiła do seniorów jeszcze przed świąteczną przerwą. Jeśli Twój termin wypłaty przypadałby w trakcie świąt, możesz spodziewać się środków na koncie nawet o kilka dni wcześniej niż zazwyczaj.

Kto ma prawo do trzynastki?

Nie każdy senior musi wiedzieć, że prawo do świadczenia jest ściśle określone ustawą. Aby otrzymać 13. emeryturę, musisz spełnić jeden, kluczowy warunek: mieć prawo do emerytury lub renty na dzień 31 marca 2026 roku. Grupy uprawnione:

Emeryci (w tym osoby pobierające emerytury pomostowe).

Renciści (z tytułu niezdolności do pracy, rodzinne, socjalne).

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Świadczenia przedemerytalne.

Nie ma znaczenia wysokość Twojej regularnej emerytury. Trzynastka jest świadczeniem równym dla wszystkich, niezależnie od tego, czy pobierasz minimalną emeryturę, czy świadczenie znacznie wyższe.

Kto nie może otrzymać 13. emerytury?

Oto grupy, które nie otrzymają 13. emerytury:

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku : Formalnie nie pobierają oni emerytury z ZUS/KRUS, lecz uposażenie, co wyklucza ich z grona uprawnionych.

: Formalnie nie pobierają oni emerytury z ZUS/KRUS, lecz uposażenie, co wyklucza ich z grona uprawnionych. Osoby z zawieszonym prawem do świadczenia : Jeśli na dzień 31 marca Twoja emerytura lub renta jest zawieszona (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania - powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), trzynastka nie zostanie wypłacona.

: Jeśli na dzień 31 marca Twoja emerytura lub renta jest zawieszona (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania - powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), trzynastka nie zostanie wypłacona. Laureaci emerytur olimpijskich : Sportowcy pobierający wyłącznie to specjalne świadczenie nie są objęci ustawą o 13. emeryturze.

: Sportowcy pobierający wyłącznie to specjalne świadczenie nie są objęci ustawą o 13. emeryturze. "Nowi" emeryci : Osoby, które nabędą prawo do emerytury dopiero od 1 kwietnia 2026 roku lub później, nie załapią się na wypłatę w tym roku.

: Osoby, które nabędą prawo do emerytury dopiero od 1 kwietnia 2026 roku lub później, nie załapią się na wypłatę w tym roku. Osoby pobierające tylko zasiłek przedemerytalny z wysokim dorabianiem: Jeśli dochód z pracy spowodował zawieszenie zasiłku przedemerytalnego na koniec marca, dodatkowy przelew nie wpłynie.

Warto również pamiętać, że w przypadku pobierania kilku świadczeń (np. emerytury i renty rodzinnej), przysługuje tylko jedna 13. emerytura.

Czy trzeba składać wniosek o 13. emeryturę?

To najczęstsze pytanie: "Czy muszę składać wniosek?". Odpowiedź brzmi: NIE. System wypłat trzynastki jest w pełni zautomatyzowany. ZUS sam nalicza należną kwotę i przesyła ją wraz z Twoim standardowym świadczeniem za kwiecień (lub w osobnym terminie, jeśli tak wynika z harmonogramu).

Kiedy jednak musisz się skontaktować z ZUS?

Mimo że proces jest automatyczny, zdarzają się sytuacje, w których pieniądze mogą nie dotrzeć na czas:

Zmiana numeru rachunku bankowego : Jeśli od ostatniej wypłaty zmieniłeś konto, musisz niezwłocznie poinformować o tym ZUS przez portal PUE/e-Urząd ZUS lub osobiście w placówce.

: Jeśli od ostatniej wypłaty zmieniłeś konto, musisz niezwłocznie poinformować o tym ZUS przez portal PUE/e-Urząd ZUS lub osobiście w placówce. Zmiana adresu zamieszkania : Jeśli otrzymujesz świadczenie przekazem pocztowym, upewnij się, że adres w systemie jest aktualny.

: Jeśli otrzymujesz świadczenie przekazem pocztowym, upewnij się, że adres w systemie jest aktualny. Wznowienie zawieszonego świadczenia: Jeśli Twoja emerytura była zawieszona na dzień 31 marca, nie otrzymasz trzynastki automatycznie - będziesz musiał ubiegać się o nią po wznowieniu świadczenia.

Co zrobić, jeśli pieniądze nie dotarły?

Jeśli termin wypłaty minął, a na Twoim koncie nie ma dodatkowych środków, nie panikuj. Zastosuj tę instrukcję krok po kroku:

Krok 1: Sprawdź, czy Twój bank nie księguje środków z opóźnieniem (często zdarza się to w okresach przedświątecznych).

Krok 2: Zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS. Tam w zakładce "Moje świadczenia" zobaczysz historię wypłat i status aktualnej decyzji.

Krok 3: Jeśli kwota się nie zgadza lub jej nie ma - skontaktuj się z infolinią ZUS (dostępną w całej Polsce) lub udaj się do najbliższego oddziału.

Uważaj na oszustów!

W okresach wypłat dodatkowych świadczeń, oszuści stają się wyjątkowo aktywni. ZUS nigdy nie dzwoni z prośbą o podanie numeru konta czy kodu PIN do bankowości internetowej. ZUS nie wysyła linków w SMS-ach z prośbą o dopłatę do trzynastki. Każda taka wiadomość to próba wyłudzenia pieniędzy!