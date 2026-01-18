Ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia - o co chodzi?

System emerytalny w Polsce opiera się na obliczeniach uwzględniających sumę zgromadzonych składek oraz prognozowany czas dalszego życia emeryta. Im krótszy prognozowany czas życia, tym wyższa miesięczna emerytura, ponieważ zgromadzone środki są rozdzielane na mniejszą liczbę lat.

GUS - tabela dalszego trwania życia 2026

Każdego roku GUS publikuje nowe tabele dalszego trwania życia, które określają przewidywaną długość życia osób w różnym wieku. Jeśli nowe dane wskazują na krótszy czas dalszego życia niż w momencie przyznania emerytury, ponowne przeliczenie świadczenia może prowadzić do jego podwyższenia. Aktualne tablice obowiązują od 1 kwietnia 2025 do 31 marca 2026. Można je znaleźć na oficjalnej stronie GUS lub stat.gov.pl.

Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury 2026?

Nie wszyscy emeryci mogą skorzystać z możliwości przeliczenia emerytury. Dotyczy to osób, które spełniają jeden z poniższych warunków:

Osoby, które chcą skorzystać z korzystniejszych tablic dalszego trwania życia - jeżeli nowe tablice GUS wskazują na krótszy czas dalszego życia, ponowne przeliczenie może zwiększyć wysokość emerytury.

- jeżeli nowe tablice GUS wskazują na krótszy czas dalszego życia, ponowne przeliczenie może zwiększyć wysokość emerytury. Osoby, które kontynuowały pracę po przejściu na emeryturę - jeśli emeryt nadal pracował i odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalne, może ubiegać się o ich doliczenie, co zwiększy podstawę obliczenia świadczenia.

- jeśli emeryt nadal pracował i odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalne, może ubiegać się o ich doliczenie, co zwiększy podstawę obliczenia świadczenia. Emeryci, którzy uzyskali nowe dokumenty potwierdzające okresy składkowe lub nieskładkowe - może to dotyczyć np. osób, które odnalazły brakujące świadectwa pracy lub inne dowody zatrudnienia, co wpływa na ponowną kalkulację kapitału początkowego.

- może to dotyczyć np. osób, które odnalazły brakujące świadectwa pracy lub inne dowody zatrudnienia, co wpływa na ponowną kalkulację kapitału początkowego. Kobiety, które przed 1999 rokiem przebywały na urlopie wychowawczym - w niektórych przypadkach uwzględnienie tych okresów może podnieść wysokość świadczenia.

Gdzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Aby ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Można to zrobić na kilka sposobów:

Osobiście – w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Online – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

– przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Pocztą – wysyłając wniosek na adres właściwego oddziału ZUS.

Do wniosku warto dołączyć dokumenty, które mogą wpłynąć na ponowne przeliczenie emerytury, np. zaświadczenia o dodatkowych dochodach lub okresach składkowych. Wniosek jest rozpatrywany bezpłatnie, a decyzja ZUS jest wydawana w terminie do 60 dni.

Wzór wypełnionego wniosku – co powinien zawierać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia wzory wniosków o ponowne przeliczenie emerytury, które można pobrać na stronie ZUS lub w placówkach stacjonarnych. Co powinien zawierać wniosek?

Dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania).

Numer świadczenia emerytalnego.

Powód wniosku (np. doliczenie nowych składek, zmiana tablic GUS).

Załączniki – dokumenty potwierdzające nowe okoliczności.

Wniosek to formularz ERPO-01 dostępny na zus.pl.

Czy zawsze warto wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury?

Nie w każdym przypadku ponowne przeliczenie emerytury przyniesie korzyści. Jeśli nowe tablice GUS wskazują na dłuższy przewidywany okres życia, ponowne przeliczenie może skutkować nawet obniżeniem emerytury. Przykładowo, w tablicach na 2025/2026 średnie dalsze trwanie życia dla 60-latka wzrosło do około 266 miesięcy (z 264 w poprzednim roku), co obniża przeliczoną emeryturę o około 3-4% w porównaniu do starszych tablic. Dlatego przed złożeniem wniosku warto:

Sprawdzić aktualne tablice dalszego trwania życia GUS – dostępne na stronie stat.gov.pl.

Skonsultować się z doradcą emerytalnym lub przedstawicielem ZUS, aby ocenić, czy wniosek będzie dla nas korzystny.

Można też skorzystać z kalkulatora emerytalnego na PUE ZUS, aby sformułować efekt przeliczania.

Reasumując, jeśli spełniasz warunki, a tablice GUS są korzystne – składaj wniosek! Jeśli masz wątpliwości, sprawdź oficjalne informacje w ZUS lub skonsultuj się z doradcą. Pamiętaj, że ZUS nie przelicza emerytur z urzędu. Dla wszystkich. Wniosek jest konieczny, a w 2026 roku nowe tablice, publikowane w marcu 2026 wejdą w życie od kwietnia 2026.