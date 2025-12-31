Koniec wieku emerytalnego i początek emerytur stażowych w Polsce?

W kontekście niezmienionego od lat polskiego wieku emerytalnego, wiele osób oczekuje nowych regulacji, a rząd aktywnie pracuje nad koncepcją wprowadzenia emerytur stażowych. Obecnie standardowy wiek uprawniający do przejścia na emeryturę w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Planowane zmiany w zakresie emerytur stażowych mają na celu umożliwienie wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej osobom legitymującym się długim stażem pracy, dla których kontynuacja zatrudnienia może stanowić znaczne obciążenie fizyczne lub psychiczne.

Warunki wcześniejszej emerytury

Zgodnie z rządowymi projektami, kobiety, które osiągnęły 35 lat okresu składkowego i nieskładkowego, oraz mężczyźni z 40 stażem pracy, mieliby szansę skorzystać z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Należy podkreślić, że te nowe regulacje dotyczyłyby wyłącznie osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, objętych nowym systemem emerytalnym. Dodatkowym, kluczowym wymogiem jest zgromadzenie na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środków, które pozwalałyby na wypłatę świadczenia w wysokości stanowiącej co najmniej sto dwadzieścia procent minimalnej emerytury miesięcznie. Specjaliści szacują, że wdrożenie tych modyfikacji pociągnie za sobą koszt dla budżetu państwa w wysokości około 14,5 miliarda złotych rocznie.

Perspektywa wprowadzenia emerytur stażowych w Polsce