Waloryzacja emerytur. Gwarantowane 150 zł dla seniorów

Za sprawą gwarantowanych 150 zł waloryzacji dla tych, którzy w sensie procentowym nie są w stanie do tej kwoty się zbliżyć - zapowiedział Nawrocki. Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu.

W projekcie ustawy prezydenta "Godna emerytura" zawarto gwarantowaną waloryzację w wysokości 150 zł dla tych, którzy procentowo nie osiągają tej kwoty. Projekt ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie finansowe osób o najskromniejszych świadczeniach. Nawrocki podkreślił, że obecni emeryci ciężko pracowali na dzisiejszy sukces ekonomiczny Polski, dlatego państwo ma obowiązek potraktować ich godność i sytuację materialną priorytetowo.

Karol Nawrocki odwiedził Sochaczew, aby spotkać się z lokalnymi seniorami. Podczas tego wydarzenia, Prezydent oficjalnie podpisał projekt ustawy o waloryzacji emerytur i wygłosił przemówienie do zebranych. Państwo musi być silne wobec silnych: wobec tych, którzy nie chcą byśmy się rozwijali, wobec tych, którzy nakładają na nas blokady. Musimy jasno mówić, jaki jest interes państwa polskiego. Państwo musi być rozważne wobec tych, którzy sobie radzą, ale także wrażliwe wobec tych, którzy potrzebują wsparcia - mówił.

Karol Nawrocki: Nie po to mnie wybraliście

Seniorzy przez całe życie ciężko pracowali. Dziś oczekują, by państwo traktowało ich poważnie. Nie po to mnie wybraliście, abym nie był głosem naszych seniorów, naszych emerytek i emerytów - ocenił prezydent.

Nawrocki nie omieszkał skierować krytyki pod adresem obecnej koalicji rządowej. Pamiętam, że w październiku roku 2023, wśród 100 konkretów, które doprowadziły obecny rząd do władzy była zagwarantowana dwukrotna waloryzacja emerytur. Dziś ta waloryzacja wciąż widnieje na liście 100 konkretów, a nie została zrealizowana - mówił.

Nawrocki zwrócił się osobiście do premiera. Zwracam się do pana premiera Donalda Tuska i całego rządu, że ja bym taką waloryzację z chęcią podpisał - sierdził.

"Godna emerytura". Propozycja prezydenta - co zawiera?

Prezydent ujawnił również wstępne detale złożonego w Sejmie projektu. Projekt ustawy "Godna emerytura" ma sprawić, że Prezydent RP będzie głosem emerytek i emerytów. To głos głównie w imieniu tych, którzy mają najniższe emerytury - zapowiedział.

Jak dodał, w projekcie zaproponował kwotowo-procentowe rozwiązanie. Proponuję w tym projekcie podchodzenie emerytur do waloryzacji w sposób kwotowy i procentowy. Za sprawą gwarantowanych 150 zł waloryzacji dla tych, którzy w sensie procentowym nie są w stanie do tej kwoty się zbliżyć - tłumaczył Nawrocki. Jak wyjaśnił, jest to projekt, z którego skorzystają m.in. osoby pobierające najniższe świadczenia. Chciałbym, abyście mieli Państwo świadomość, że prezydent jest wdzięczny wszystkim tym, którzy pracowali przez lata na sukces Polski - powiedział Karol Nawrocki.