Od 1 października 2025 r. są dwa warianty dla butelek PET wyrzucania ich do żółtych pojemników. Przedstawiło je Ministerstwo

Ministerstwo Klimatu i Środowiska: zasady wyrzucania butelek do żółtych pojemników bez odnoszenia do sklepu po kaucję

Ważne "(...) nieuszkodzone opakowania objęte system kaucyjnym powinny być zwracane do punktów zbiórki. Wrzucenie ich do odpowiednich pojemników w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych również jest możliwe (zwłaszcza w przypadku uszkodzenia etykiety ze znakiem kaucji). System kaucyjny jest zachętą do zwracania możliwe jak największej liczby opakowań objętych systemem selektywnie – podobnie jak w przypadku innych frakcji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych."

Dwa warianty wyrzucania butelek do żółtych pojemników - fakultatywny i obligatoryjny

Wariant 1 "MOŻEMY" wyrzucić butelkę PET do żółtych pojemników do segregacji śmieci - butelka spełnia warunki do przyjęcia w sklepie (ma np. czytelną naklejkę kaucyjną, nie jest zgnieciona). W tym wariancie mamy wybór między:

1) wycieczką do sklepu i oddaniem tam butelki w zamian za kaucję albo

2) wyrzucenie butelki do żółtego pojemnika i utrata kaucji.

Wariant 2 - "MUSIMY" wyrzucić butelkę do żółtego pojemnika - jest tak wtedy jest ona zgnieciona albo uszkodzona jest etykieta ze znakiem kaucji.

Kiedy można, kiedy trzeba? Sięgnijmy do rozporządzenia o zasadach segregacji frakcji

Podstawą prawną określającą, co wrzucać do żółtego worka (frakcja: plastik i metal) jest rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906).

To właśnie ten akt prawny wskazuje jakie frakcje wrzuca się do żółtego worka na odpady (zasada ogólna - obowiązuje w całej Polsce). Indywidualne odmienności mogą występować w regulaminach gminnych - przy czym uchwała wprowadzająca regulamin jest obligatoryjnie kontrolowana przez wojewodę.

Rozporządzenie oczywiście zostało wydane na podstawie przepisu ustawowego. Tu jest to art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czy można wyrzucać do żółtych pojemników butelki PET objęte system kaucji?

Przykład Zgodnie z § 2 i § 4 rozporządzenia: Metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” .

. Przepisy obejmują m.in.: butelki PET, opakowania plastikowe, puszki aluminiowe, plastikowe zakrętki, folie, kartoniki po napojach (Tetra Pak), opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach.

