Chińskie firmy ukarane za nabywanie towarów w celu wsparcia armii

Na liście sankcyjnej podmiotów, objętych przez amerykańskie ministerstwo handlu ograniczeniami handlowymi znalazły się firmy GMC Semiconductor Technology (Wuxi) i Jicun Semiconductor Technology, które zakupiły amerykański sprzęt dla chińskiego producenta chipów SMIC, mimo iż nie posiadały amerykańskiej licencji na nabywanie takich towarów.

Reklama
Skandaliczne oświadczenie na posiedzeniu ONZ. Rosja neguje zarzuty Polski
Skandaliczne oświadczenie na posiedzeniu ONZ. Rosja neguje zarzuty Polski

Zobacz również

W sumie na amerykańską listę z ograniczeniami handlowymi wpisane zostały 23 podmioty z Chin. Znalazła się tam także m.in. firma Shanghai Fudan Microelectronics Technology Co., zajmująca się produkcją wysokowydajnych układów scalonych do komputerów, a także powiązane z nią firmy i inne podmioty w Chinach, Singapurze i na Tajwanie. Zostały one dodane do listy za nabywanie towarów pochodzących z USA "w celu wsparcia modernizacji chińskiej armii, za udział w chińskim sektorze zaawansowanych komputerów oraz zintegrowanej produkcji i dystrybucji, a także za bezpośrednie zaopatrywanie chińskiego systemu wojskowego, rządowego i bezpieczeństwa".

Jedna z firm dostarczała technologię Rosjanom

Według ministerstwa handlu USA firma Shanghai Fudan Microelectronics Technology Co dostarczała również technologię rosyjskim producentom sprzętu wojskowego. Do listy dodano także podmioty z Indii, Iranu, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.