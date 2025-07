Rodziny, które w 2025 roku ucierpiały w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, takich jak huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub powodzie, mogą skorzystać z dodatkowej pomocy dla dzieci i uczniów w ramach rządowego programu wsparcia na rok szkolny 2025/2026. W ramach tego programu przewidziano m.in. zasiłek losowy na cele edukacyjne oraz dofinansowanie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

Trzy formy wsparcia dla uczniów poszkodowanych w wyniku zdarzeń atmosferycznych

Program składa się z trzech modułów: zasiłku losowego, wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego oraz zajęć opiekuńczych lub terapeutyczno-edukacyjnych. Zasiłek losowy ma pomóc w zakupie podręczników, przyborów szkolnych, sprzętu komputerowego lub innych niezbędnych rzeczy związanych z edukacją dzieci, które z powodu strat materialnych mają utrudnione funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne oraz zajęcia opiekuńcze lub terapeutyczno-edukacyjne z kolei mają na celu wsparcie psychologiczne, społeczne i edukacyjne uczniów, którzy doświadczyli trudnych sytuacji związanych z klęskami żywiołowymi.

Warunkiem skorzystania z któregokolwiek ze świadczeń jest otrzymanie zasiłku celowego na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek ten przysługuje rodzinom, które poniosły straty w gospodarstwach domowych uniemożliwiające dzieciom prawidłowe funkcjonowanie w szkole. Program będzie obowiązywał do końca 2027 roku, oferując wsparcie zarówno materialne, jak i organizacyjne dzieciom dotkniętym skutkami ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.

1000 zł, 1575 zł lub 2770 zł wsparcia w ramach programu pomocy uczniom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych

Zasiłek losowy w ramach rządowego programu pomocy dla dzieci i uczniów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych przysługuje dzieciom realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom wszystkich typów szkół, uczęszczającym do nich w trybie dziennym. Jego wysokość może wynieść do 1000 zł na jedno dziecko. Dodatkowo, uczniowie tych samych szkół mogą ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na wyjazd terapeutyczno-edukacyjny - maksymalnie do 1770 zł na osobę. Łącznie więc jedno dziecko lub uczeń może otrzymać nawet 2770 zł pomocy.

Program przewiduje również trzecią formę wsparcia - dofinansowanie zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych. Jest ono skierowane do dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniów klas I–III szkoły podstawowej, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów wszystkich typów szkół dziennych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość tego wsparcia to 575 zł na jedno dziecko lub ucznia biorącego udział w takich zajęciach, a dodatkowo przysługuje kwota wyliczana jako iloczyn liczby uczestników zajęć (podzielonej przez pięć i zaokrąglonej w górę do pełnej liczby) oraz 1000 zł. Co istotne, wsparcie na zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne nie przysługuje dzieciom i uczniom, którzy korzystają już z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

Otrzymanie zasiłku celowego kluczowym warunkiem uzyskania zasiłku losowego i dofinansowań dla uczniów

Aby uzyskać zasiłek losowy na cele edukacyjne bądź dofinansowanie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego oraz zajęć opiekuńczych lub terapeutyczno-edukacyjnych kluczowym warunkiem jest wcześniejsze przyznanie zasiłku celowego, o którym mowa w art. 40 ustawy o pomocy społecznej. W tym celu rodzice lub opiekunowie dziecka muszą złożyć odpowiedni wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania. We wniosku należy szczegółowo opisać szkody powstałe w wyniku wystąpienia zjawisk atmosferycznych, takich jak burze, huragany, powodzie czy gradobicia. Do formularza trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione straty, na przykład decyzje administracyjne, ekspertyzy rzeczoznawców lub zdjęcia. Dopiero po pozytywnej decyzji o przyznaniu zasiłku celowego rodzina może ubiegać się o dodatkowe wsparcie w postaci zasiłku losowego dla dzieci i uczniów, przeznaczonego na cele edukacyjne.