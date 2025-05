Co się zmienia od 1 września 2025?

Koniec automatycznych wypłat 300+ bez weryfikacji. Od września tego roku ZUS zacznie sprawdzać, czy dzieci faktycznie uczęszczają do polskich szkół. Oto najważniejsze zmiany:

Obowiązek nauki w polskim systemie. Nowelizacja ustawy z 15 maja 2024 r. o pomocy obywatelom Ukrainy powiązała prawo do 300 plus z faktycznym spełnianiem obowiązku przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki w placówce należącej do polskiego systemu oświaty. Jeśli szkoła nie potwierdzi tego w bazie danych, ZUS automatycznie wstrzyma świadczenie.

Stosowanie przepisów :

: od 1 czerwca 2025 r. – przy weryfikacji 800 plus,

– przy weryfikacji 800 plus, od roku szkolnego 2025/2026 – dla 300 plus.

– dla 300 plus. Kontrola przez ZUS – instytucja obowiązkowo sprawdzi, czy dziecko rzeczywiście uczęszcza do szkoły. Jeżeli status nie zostanie potwierdzony, wypłata będzie zawieszona aż do wyjaśnienia sprawy.

Kto nadal ma prawo do 300 plus

Uprawnieni Warunek Do kiedy? Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, techników, branżowych, specjalnych Nauka w polskiej szkole (stacjonarnielubedukacja domowa po uzyskaniu zgody dyrektora) do 20 r.ż. Uczniowie niepełnosprawni j.w. do 24 r.ż. Słuchacze szkół policealnych i dla dorosłych j.w. bez zmian

Świadczenie nadal nie przysługuje:

dzieciom w przedszkolu i w "zerówce",

studentom,

uczniom, którzy realizują program wyłącznie w ukraińskim lub innym zagranicznym systemie oświaty.

Harmonogram wniosków 2025

Mimo zmian zasad sam proces składania wniosków o 300 plus pozostaje bez większych modyfikacji. Rodzice i opiekunowie nadal będą mogli ubiegać się o wyprawkę szkolną wyłącznie drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem platformy PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości internetowej. Decydujące będzie jednak nie tylko złożenie wniosku w terminie, ale także to, czy szkoła potwierdzi, że dziecko uczy się w polskim systemie.

Termin Działanie 1 lipca – 30 listopada 2025 r. Elektroniczne wnioski przez PUE ZUS, Emp@tię lub bankowość on-line do30 września 2025 r. Wypłata dla wniosków złożonych w lipcu–sierpniu 2 miesiące od złożenia Wypłata dla wniosków złożonych później (IX–XI)

Dlaczego wprowadzono nowe kryteria?

Według Ministerstwa Edukacji nawet 60–75 tys. ukraińskich dzieci przebywających w Polsce nie korzystało z polskiego systemu oświaty, często deklarując fikcyjne nauczanie online w ukraińskich szkołach. Rząd argumentuje, że powiązanie świadczeń z obowiązkiem szkolnym ma zwiększyć integrację i przeciwdziałać nadużyciom. Wiceminister Joanna Mucha podkreśla, że chodzi o "zapewnienie równych szans edukacyjnych przy jednoczesnym poszanowaniu tożsamości dzieci".

Decyzja dla tysięcy rodzin: szkoła w Polsce albo koniec wsparcia

Nowe przepisy stawiają rodziców przed jasnym wyborem: jeśli chcą nadal otrzymywać świadczenie 300 plus, ich dzieci muszą być zapisane do szkoły działającej w ramach polskiego systemu oświaty. Nauka w zagranicznej placówce – nawet w formie zdalnej – nie będzie już wystarczająca. ZUS ma obowiązek weryfikacji, a brak potwierdzenia nauki w krajowej bazie danych oznacza automatyczne wstrzymanie wypłat. Co więcej, podobny mechanizm zostanie zastosowany także przy 800 plus. Tym samym państwo wyraźnie wiąże pomoc finansową z rzeczywistym uczestnictwem dziecka w edukacji prowadzonej w Polsce.