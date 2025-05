Niewiele osób wie, że istnieje program, dzięki któremu można otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 160 tysięcy złotych na zakup nowego mieszkania. I choć skierowany jest on do wąskiej grupy osób, może znacząco poprawić jakość życia. Sprawdź, komu przysługuje dofinansowanie do zakupu mieszkania i jaką dokładnie kwotę można otrzymać.