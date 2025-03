Co to są wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą to potoczne określenie świadczenia wypłacanego pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jest to dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego, które można otrzymać niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy na zorganizowane wakacje, czy spędzamy urlop w domu.

Środki wypłacane w ramach wczasów pod gruszą (do 1000 zł) nie są opodatkowane, a ich wysokość zależy głównie od:

dochodu na członka rodziny;

zapisów w regulaminie ZFŚS danego zakładu pracy.

Wniosek o wczasy pod gruszą składa się zwykle na kilka tygodni przed planowanym urlopem wypoczynkowym lub kilka tygodni po urlopie.

Maksymalne dofinansowanie z ZFŚS w 2025 roku

Górną granicę dofinansowania wczasów pod gruszą określa ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z którą nie może być ono większe, niż wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ustalanego w oparciu przeciętną miesięczną płacę w gospodarce narodowej, obowiązującą w poprzednim roku kalendarzowym lub w jego drugim półroczu.

Pracodawca, który w 2025 roku postanowi przyznać świadczenie w ramach wczasów pod gruszą w najwyższej możliwej wysokości, wypłaci pracownikowi:

W normalnych warunkach pracy:

na pełny etat – 2723,40 zł,

na 3/4 etatu – 2042,55 zł,

na 1/2 etatu – 1361,70 zł,

na 1/4 etatu – 680,85 zł.

W szczególnie uciążliwych warunkach pracy:

na pełny etat – 3631,20 zł,

na 3/4 etatu – 2723,40 zł,

na 1/2 etatu – 1815,60 zł,

na 1/4 etatu – 907,80 zł.

Przykłady dofinansowania do wczasów pod gruszą w 2025 r.

Oto przykłady wysokości świadczeń w różnych zakładach pracy w 2025 roku.

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach w regulaminie ZFŚS wyróżnia wśród pracowników pięć grup dochodowych. W pierwszej grupie znalazły się osoby, których dochód brutto na osobę w rodzinie nie przekracza 4500 zł. Te osoby otrzymają w 2025 roku dofinansowanie w wysokości 1400 zł. Najniższe dofinansowanie, w wysokości 1000 zł, otrzymają osoby, których dochód brutto na osobę przekracza 7500 zł.

Dofinansowanie wczasów pod gruszą w 2025 roku w Kuratorium Oświaty w Kielcach

Grupa dochodowa Dochód brutto na osobę w rodzinie Kwota dofinansowania z ZFŚS I do 4500 zł 1400 zł II ponad 4500 zł do 5500 zł 1300 zł III ponad 5500 zł do 6500 zł 1200 zł IV ponad 6500 zł do 7500 zł 1100 zł V ponad 7500 zł 1000 zł

Źródło: kuratorium.kielce.pl

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

W Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy najwyższa kwota dofinansowania wczasów pod gruszą wynosi 1500 zł. Przysługuje ona pracownikom, których dochód brutto na osobę w rodzinie nie przekracza 2000 zł. Najniższa kwota dofinansowania to 300 zł i należy się ona osobom, których dochód brutto na osobę w rodzinie przekracza 6500 zł.

Dofinansowanie wczasów pod gruszą w 2025 roku w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

Dochód brutto na osobę w rodzinie Kwota dofinansowania z ZFŚS do 2000 zł 1500 zł 2000,01 – 2700 zł 1300 zł 2700,01 – 3300 zł 1100 zł 3300,01 – 4000 zł 900 zł 4000,01 – 5000 zł 700 zł 5000,00 – 6500 zł 500 zł powyżej 6500 zł 300 zł

Źródło: powiat.bydgoski.pl

ArcelorMittal Poland S. A.

Dla porównania przedstawiamy, jak wygląda dofinansowanie na wczasy pod gruszą 2025 w przemyśle, na przykładzie przedsiębiorstwa ArcelorMittal Poland S. A. Tamtejszy regulamin ZFŚS stanowi, że najwyższa kwota dofinansowania wczasów pod gruszą w 2025 roku wynosi 2000 zł i przysługuje pracownikom, których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 2200 zł. Z kolei pracownikom, których dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 6500 zł, dofinansowanie wczasów pod gruszą nie przysługuje.

Dofinansowanie wczasów pod gruszą w 2025 roku w przedsiębiorstwie ArcelorMittal Poland S. A.

Dochód brutto na osobę w rodzinie Kwota dofinansowania z ZFŚS do 2200 zł 2000 zł 2200,01 – 4100 zł 1000 zł 4100,01 – 6500 zł 600 zł powyżej 6500 zł 0 zł

Źródło: mzzpamdg.pl

Wczasy pod gruszą w policji i w wojsku

W sektorze służb mundurowych wczasy pod gruszą również są realizowane w ramach funduszy socjalnych, jednak na nieco innych warunkach:

policja - coroczna dopłata do wypoczynku przysługuje policjantowi oraz każdemu uprawnionemu członkowi jego rodziny w wysokości 26,35% kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Kwota bazowa na 2025 rok wynosi 2193,21 zł. Dofinansowanie na wczasy pod gruszą w policji wynosi więc około 578 zł .

- coroczna dopłata do wypoczynku przysługuje policjantowi oraz każdemu uprawnionemu członkowi jego rodziny w wysokości 26,35% kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Kwota bazowa na 2025 rok wynosi 2193,21 zł. . wojsko - odpowiednikiem dofinansowania wczasów pod gruszą w wojsku jest gratyfikacja urlopowa. Wysokość gratyfikacji urlopowej na jedną osobę uwzględnianą przy ustalaniu jej wysokości wynosi 35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego. Najniższe uposażenie w wojsku w 2025 roku wynosi 6000 zł, czyli gratyfikacja urlopowa wynosi 2100 zł. Trwają jednak prace nad podwyżkami dla wojska, które mają być wyrównane o 1 stycznia 2025. Według projektu, najniższe uposażenie ma wynosić 6300 zł. W takim przypadku gratyfikacja urlopowa wyniesie 2205 zł. Warto zaznaczyć, że zawodowi żołnierze, aby otrzymać gratyfikację urlopową muszą wziąć zaledwie 5 dni urlopu ciągiem.

Wczasy pod gruszą 2025 - kto może skorzystać?

Z dofinansowania do wypoczynku, popularnie nazywanego wczasami pod gruszą, w 2025 roku mogą skorzystać przede wszystkim pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w zakładach pracy, które tworzą ZFŚS. Dotyczy to zarówno sektora publicznego (np. urzędów, szkół, instytucji kultury), jak i części zakładów prywatnych, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników na pełen etat. Z wczasów pod gruszą mogą skorzystać także emeryci i renciści – byli pracownicy, jeśli zakład pracy przewiduje taką możliwość w regulaminie ZFŚS.