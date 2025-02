Abonament RTV 2025 – stawki. Opłaty za telewizor i radio

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła, że w 2025 roku stawki abonamentu RTV nie ulegną zmianie w porównaniu do roku 2024. To oznacza, że:

miesięczna opłata za posiadanie radia wynosi nadal 8,70 zł ;

; miesięczna opłata za telewizor lub zestaw radio i telewizor wynosi 27,30 zł.

Dokonując opłaty za cały rok z góry do 25 stycznia 2025 roku za odbiornik radiowy zamiast 104,40 zł zapłacimy o 10 proc. mniej, czyli 94 zł. Natomiast za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy opłata z 10-procentową zniżką wyniesie 294,90 zł zamiast 327,60 zł.

Abonament RTV 2025. Kto ma obowiązek płacić?

Obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy wszystkich gospodarstw domowych posiadających co najmniej jedno radio lub telewizor. Osoby fizyczne muszą uiszczać tylko jedną opłatę – niezależnie od liczby posiadanych urządzeń. Ważne jest, aby pamiętać, że korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej czy cyfrowej nie zwalnia z tego obowiązku.

Ta sama zasada obejmuje również instytucje publiczne i prywatne, w tym:

publiczne i prywatne placówki służby zdrowia, takie jak szpitale, sanatoria i przychodnie,

żłobki, przedszkola oraz instytucje edukacyjne, zarówno publiczne, jak i prywatne,

państwowe i prywatne uczelnie wyższe,

domy pomocy społecznej i inne placówki opiekuńcze.

Abonament RTV 2025. Kto jest zwolniony z opłat?

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są osoby, które ukończyły 75. rok życia. Zwolnienie to obejmuje również emerytów powyżej 60. roku życia, pod warunkiem, że ich emerytura nie przekracza połowy średniego wynagrodzenia krajowego. Prawo do ulgi mają także osoby pobierające zasiłek przedemerytalny.

Do grupy uprawnionych do zwolnienia zaliczają się również osoby z pierwszą grupą inwalidzką. Rolnicy mogą liczyć na ulgę, jeśli są trwale lub czasowo niezdolni do pracy. Zarejestrowani bezrobotni także nie muszą płacić abonamentu.

Ponadto prawo do zwolnienia przysługuje osobom niesłyszącym i niewidomym. Weterani wojenni i wojskowi są również zwolnieni z opłat. Dotyczy to zarówno inwalidów wojennych i wojskowych, jak i członków rodzin zmarłych kombatantów oraz żołnierzy, którzy byli inwalidami.

Abonament RTV 2025. Co grozi za nieopłacony abonament?

Kontrolą opłacania abonamentu RTV zajmują się urzędnicy Poczty Polskiej. Przeprowadzają oni inspekcje w domach prywatnych oraz instytucjach publicznych i prywatnych, weryfikując, czy znajdują się tam niezarejestrowane odbiorniki lub czy abonament jest regularnie opłacany.

W przypadku wykrycia nieopłaconych urządzeń, Poczta Polska ma prawo dochodzić należności oraz nakładać kary za opóźnienia. Abonament powinien być uiszczany do 25. dnia każdego miesiąca. Osoby zalegające z opłatą otrzymują wezwanie do uregulowania długu i mają 7 dni na jego spłatę. Ostateczny termin zapłaty abonamentu za luty przypada na 25 lutego.

Abonament RTV 2025. Kary za nieopłacony abonament

Niepłacący za abonament RTV muszą liczyć się z tym, że będą zmuszeni uiścić zaległe opłaty oraz karę wynoszącą 30-krotność opłaty. Osobom, które powinny, a nie płacą abonamentu RTV, grozi obecnie kara w wysokości nawet 819 zł.

W ramach postępowania egzekucyjnego urząd może zabezpieczyć środki na koncie dłużnika. W konsekwencji kara może być ściągnięta z wynagrodzenia, emerytury, renty lub posiadanych nieruchomości.