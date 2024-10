Z danych przekazanych w raporcie wynika, że we wrześniu średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku w ujęciu miesięcznymwzrosła o 25,07 zł, czyli 8,82 proc., do 309,27 zł. Spadek cen odnotowano w czterech sieciach, a w pozostałych dziewięciu ceny badanych produktów były wyższe niż w sierpniu tego roku.

Reklama

Ani Lidl, ani Biedronka. Jest nowy lider wśród najtańszych sklepów

Nowym najtańszym sklepem w Polsce zostało Auchan – wynika z raportu ASM Saleforce Agency. Średni koszt koszyka zakupowego w tej sieci wyniósł we wrześniu 280,27 zł. "To wzrost o 96,72 zł, czyli o 52,69 proc. więcej niż najtańszy koszyk w sierpniu, należący przed miesiącem do sieci Lidl" – przypomnieli autorzy.

Na drugim miejscu wśród najtańszych sklepów znalazł się Selgros Cash & Carry. Średni koszt koszyka zakupowego oszacowano na poziomie 287,15 zł. Z kolei trzecie miejsce przypadło sieci Makro Cash & Carry. Tutaj różnica w porównaniu do lidera wyniosła 7,70 zł.

Najwyższą wartość koszyka zakupowego we wrześniu 2024 r. odnotowano w sieci POLOmarket, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 330,30 zł.

Reklama

Ranking najtańszych sklepów w Polsce. Na którym miejscu Biedronka i Lidl?

Interesująco przedstawiają się miejsca Lidla i Biedronki w raporcie ASM Saleforce Agency. Biorąc pod uwagę średni koszt koszyka zakupowego Lidl znalazł się dopiero na 8. pozycji (313,97 zł). Jeszcze gorzej wypadła Biedronka, która uplasowała się na 11. miejscu. W przypadku tej sieci średni koszyk zakupowy wyniósł 325,95 zł.

To właśnie Biedronka zanotowała najwyższy wzrost ceny koszyka rok do roku. Cena koszyka we wrześniu 2024 r. była wyższa aż o 109,10 zł niż we wrześniu 2023 r., tj. o 50,31 proc. Natomiast spadek cen zaobserwowano w czterech sklepach. Są to Makro Cash & Carry (2,55 proc.), E.Leclerc (2,41 proc.), Carrefour (2,19 proc.) oraz Selgros Cash & Carry (1,04 proc.).

Gdzie najtańsze zakupy? Najnowszy raport nie pozostawia złudzeń

Wśród sieci tradycyjnych najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash and Carry – 287,56 zł. Natomiast w zestawieniu kanałów sprzedaży najwyższe średnie ceny badanych produktów odnotowano w "dark store" (sklepy, w których zakupy dokonuje się za pomocą aplikacji) – 362,68 zł, a w takim zestawieniu najtańsze zakupy (305,83 zł) można było zrobić w sklepach hybrydowych, oferujących sprzedaż stacjonarną i internetową.

Zestawienie cen kategorii produktowych – określonych na podstawie wybranych 40 produktów – pokazuje, że we wrześniu 2024 r. względem 2023 r. podrożało 9 na 10 analizowanych kategorii produktów. To:

chemia domowa i kosmetyki,

dodatki,

mięso,

wędliny i ryby,

mrożonki,

nabiał,

napoje,

słodycze,

produkty sypkie,

używki i piwo.

W największym stopniu zdrożały napoje. We wrześniu 2024 r. wzrost ten wyniósł 19,37 proc. w porównaniu do 2023 r. Natomiast najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku chemii domowej i kosmetyków (we wrześniu 2024 r. drożej o 2,86 proc.).