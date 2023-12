Koniec 2023 r. przyniósł spektakularny sukces Bankowi Pekao. Instytucja finansowa uplasowała na rynku swoją pierwszą międzynarodową emisję zielonych obligacji. Nieuprzywilejowane senioralne euroobligacje (Senior Non-Preferred) Banku Pekao mają wartość nominalną 500 mln euro, a termin ich wykupu przypada na listopad 2027 r.

– Za nami pierwsza, historyczna dla banku, zielona, międzynarodowa i benchmarkowa oraz – co najważniejsze – bardzo udana emisja, uplasowana przy rekordowo niskiej marży 240 pkt bazowych i bardzo dużym zainteresowaniu inwestorów – komentował Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

Subskrypcja na euroobligacje Banku Pekao odbyła się w listopadzie 2023 r. Inwestorzy zgłosili popyt o wartości ponad 1,5 mld euro. Dług trafił do 110 podmiotów, stopa redukcji sięgnęła 66,77 proc. Walory zostały wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji EMTN o wartości 5 mld euro.

Bank Pekao od lat aktywnie działa na rynku zrównoważonych finansów, zarówno organizując zielone oraz zrównoważone emisje papierów dłużnych dla klientów, jak i występując w roli inwestującego w takie obligacje. Teraz wkroczył na ten rynek również jako emitent obligacji zielonych, a zainteresowanie, które tej emisji towarzyszy, udowadnia, jak istotne w oczach polskich podmiotów jest finansowanie transformacji w naszym kraju.

Dobra strategia, dobre wykonanie

Powodzenie emisji zielonych euroobligacji oraz inne sukcesy potwierdzają słuszność i dobrą realizację ogłoszonej w 2021 r. Strategii ESG Banku Pekao. Opiera się ona na trzech filarach: środowisko, zaangażowanie i ład.

Pierwszy filar przewiduje finansowanie projektów zrównoważonych, uporządkowane i stopniowe przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz ograniczenie śladu węglowego i osiągnięcie neutralności klimatycznej. Drugi obejmuje działalność społeczną, w tym edukacyjną, wsparcie rozwoju polskich firm, cyfrowe i innowacyjne rozwiązania. Trzeci filar kryje natomiast wysokie standardy corporate governance i etyczne podejście do biznesu, integrację ESG we wszystkich kluczowych procesach oraz dbałość o rozwój, różnorodność i równouprawnienie pracowników.

– Kolejne firmy, w tym banki, zmieniają swoje strategie związane z podejściem do zrównoważonego rozwoju. Nasz bank, przyjmując strategię na lata 2021–2024, przyjął w swojej ogólnej strategii cele dotyczące ESG, ale poza tym przyjął strategię ESG zupełnie osobną. Podobnie postępuje bardzo wiele podmiotów – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Dlaczego to tak ważne, a dla niektórych nieuniknione?

– Ludzie i instytucje, którzy dysponują olbrzymimi pieniędzmi, mówią tak: damy wam pieniądze na wasze inwestycje, ale pod warunkiem że będą to inwestycje zielone. W tej chwili instytucje finansowe deklarują środki do przeznaczenia na te cele w wysokości rocznego światowego PKB, a nawet wyższe. Czyli ponad 100 bln dol. – komentuje Jerzy Kwieciński.

Wśród kluczowych zamierzeń Banku Pekao na rok 2024 jest właśnie organizacja finansowania nowych projektów zrównoważonych. To strategiczny cel. W swojej strategii bank założył, że w latach 2021–2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na co najmniej 30 mld zł (to ok. 7 mld euro według aktualnego kursu). Na tę kwotę złożą się: co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych, obejmujących projekty zielone, społeczne, oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.

COVID-19 i następujący po nim kryzys gospodarczy w 2020 r. znacząco przyspieszyły procesy cyfryzacji i digitalizacji, szczególnie w gospodarce. To, co działo się później – czyli cały kryzys energetyczny wynikający z agresywnej od lat polityki prowadzonej przez Rosję, jak również sam fakt agresji Rosji na Ukrainę – doprowadziło do przyspieszenia procesów ESG w Europie. Doceniono ich znaczenie w uzyskiwaniu niezależności gospodarczej i energetycznej w regionie.

– Patrząc na Polskę, możemy śmiało powiedzieć, że świat się zmienia, a nasz kraj za tymi zmianami nadąża. Uniezależniliśmy się od surowców energetycznych, które były sprowadzane z Rosji – podkreśla Jerzy Kwieciński.

Wskazuje również na rewolucję w obszarze odnawialnych źródeł energii. Jeszcze 20 lat temu do tej energii i jej produkcji trzeba było dopłacać. Dzisiaj produkcja energii elektrycznej, czy to z wiatru w postaci farm wiatrowych, czy ze słońca dzięki fotowoltaice, jest opłacalna.

Bank Pekao będzie wspierać klientów w ich transformacji energetycznej oraz adaptacji do zmian klimatu, a także finansować rozwój OZE i podmiotów z branż nowych technologii. Zamierza być aktywnym uczestnikiem rządowych oraz unijnych programów odbudowy i transformacji klimatycznej.

– Zoperacjonalizowaliśmy nowe podejście w naszym banku, zmieniliśmy wszystkie obszary biznesowe. Zarówno te, które obsługują biznesy, firmy, sektor publiczny, jak i te obsługujące klientów indywidualnych. W ten sposób kompleksowo przestawiamy swoje produkty na zasady zrównoważonego finansowania – opisuje Jerzy Kwieciński.

Nie bez znaczenia jest otoczenie regulacyjne. Unijne przepisy będą wymagały w przyszłym roku raportowania, jak określone instytucje, w tym banki takie jak Bank Pekao, spełniają standardy ESG oraz jaka jest sytuacja w tym zakresie u ich klientów.

Strategia ESG Banku Pekao zakłada, że udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – przekroczy 4 proc. portfela bilansowego Pekao.

– Światowi liderzy w finansowaniu tego typu przedsięwzięć mają w swoich portfelach inwestycje na poziomie właśnie ok. 5 proc. To pokazuje, jak silnie Pekao jest zaangażowany w te inwestycje – zwraca uwagę Jerzy Kwieciński.

Jak dodaje, jest to zgodne z oczekiwaniami klientów, społeczeństwa i partnerów biznesowych.

Bank Pekao finansuje m.in. największą w Polsce lądową farmę wiatrową, usytuowaną na granicy woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jednocześnie wraz z Polskim Funduszem Rozwoju bierze udział w pilotażowym finansowaniu projektów budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych o łącznej mocy do 500 MW. Bank współorganizował też pierwszą w Polsce emisję zielonych obligacji przez samorząd terytorialny. W sektorze nieruchomości komercyjnych konsekwentnie koncentruje się natomiast na finansowaniu projektów mających certyfikaty ekologiczne najwyższej jakości.

Zgodnie ze Strategią ESG w perspektywie 2030 r. Bank Pekao planuje osiągnąć również własną neutralność klimatyczną. Poniżej 1 proc. spadnie udział finansowania, które obejmuje sektor wydobycia, a także wytwarzania energii elektrycznej czy ciepła z wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego.

Natomiast na początku listopada 2023 r. Pekao opublikował Sustainable Finance Framework, dokument określający, na jakie kategorie projektów trafią środki z zielonych lub zrównoważonych obligacji emitowanych przez bank. Wśród celów są: pobudzanie zmiany, wzmacnianie pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo oraz finansowanie projektów, które wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz uwzględniają elementy Taksonomii UE, a wśród zdefiniowanych kategorii – m.in. energia odnawialna, ekologiczne budownictwo, efektywność energetyczna, a także dostęp do podstawowych usług.

Sustainable Finance Framework został przygotowany zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami opublikowanymi przez ICMA oraz LMA. Framework uzyskał także opinię niezależnej strony (SPO) wydaną przez Sustainalytics, która potwierdza jego wiarygodność i pozytywne oddziaływanie.

Ważne nagrody

Osiągnięcia Banku Pekao potwierdzają również liczne nagrody. Bank otrzymał prestiżowy tytuł lidera w finansowaniu zrównoważonej infrastruktury w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz został uznany za najlepszy bank w Polsce pod względem zrównoważonego finansowania. Nagrody Outstanding Leadership in Sustainable Infrastructure Finance oraz Best Bank for Sustainable Finance przyznaje renomowany magazyn „Global Finance”. Pekao został doceniony za swój udział w finansowaniu inicjatyw oraz programów emisji obligacji, które mają na celu przyczynienie się do transformacji energetycznej kraju, łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych oraz wspierania lokalnych społeczności. To zaangażowanie pozwoliło bankowi zdobyć prestiżowy tytuł Najlepszego Banku w Polsce w kategorii zrównoważonego finansowania.

– Wyszliśmy z założenia, że w transformacji energetycznej oraz projektach przyjaznych środowisku nie chodzi o to, aby wydawać dużo, ale mądrze i efektywnie. Sądzę, że to właśnie skłoniło ekspertów „Global Finance” do uhonorowania Pekao nagrodą – mówi Jerzy Kwieciński. – Jesteśmy liderem bankowości korporacyjnej w Polsce, a teraz również liderem zrównoważonego rozwoju w Polsce. To nie tylko powód do satysfakcji, lecz także motywacja, aby dalej się rozwijać w tych kierunkach – podsumowuje.

Warto dodać, że w połowie grudnia Bank Pekao S.A. został uhonorowany prestiżowym tytułem Bank of The Year in Poland, przyznawanym przez jeden z najważniejszych tytułów branży finansowej – miesięcznik „The Banker”, należący do grupy The Financial Times.

Tradycja i nowoczesność Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 310 mld zł aktywów. Świadczy usługi ponad 6,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce obsługuje co drugą korporację w kraju. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce, gdyż wypłacił łącznie 20 mld zł w ciągu ostatnich 10 lat.

