Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2023 r. liczba ludności Polski wyniosła 37 mln 637 tys. To mniej niż w 2022 roku - o ok. 130 tys. W 2023 roku zarejestrowano ponad 272 tys. urodzeń żywych. To najmniej w w całym okresie powojennym. Z danych GUS wynika także, że w ubiegłym rokustatystyczny mieszkaniec Polski miał przeciętnie prawie 43 lata.