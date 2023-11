Jak ocenił profesor Michał Brzeziński, to najbogatsi zyskają na wprowadzeniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych. Ta zapowiadana przez Donalda Tuska zmiana może doprowadzić do podobnej sytuacji, jaką mieliśmy w 2015 roku. Zaznaczył, że to "daje paliwo dla partii populistycznych, radykalnych".