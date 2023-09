W tym roku szkolnym w ławkach zasiadło 4,66 mln dzieci i młodzieży. Tymczasem szkoła to miejsce, w którym dochodzi do ok. 2 tys. wypadków miesięcznie. Najczęstsze urazy to złamania, stłuczenia i zwichnięcia. Ale to niejedyne problemy, z którymi borykają się młodzi ludzie. Narastają też te natury psychicznej. Tylko w ciągu ostatnich pięciu latach liczba młodych pacjentów, u których zdiagnozowano depresję, podwoiła się.

Ubezpieczyciele dostrzegają zjawisko i na coraz większą skalę się w nie angażują. Przykładem jest oferta LINK4 w ramach ubezpieczenia LINK4 Mama i Tata. Nowością w niej jest m.in. pomoc psychologiczna w ramach Assistance Zdrowie, gdzie uczeń może skorzystać z 10 telekonsultacji z psychologiem.

– Depresja to problem, który coraz częściej dotyka także młodych ludzi. Nieleczona, może bezpośrednio zagrażać życiu – tylko w 2022 r. odnotowano ponad 2 tys. prób samobójczych wśród młodzieży – zauważa Joanna Talaśka, dyrektor departamentu komunikacji marketingowej LINK4, i podkreśla, że firma nie unika trudnych tematów.

– Pracuje u nas wielu rodziców i widzimy na co dzień skalę problemu. Postanowiliśmy zaangażować się w walkę z tą chorobą, ponieważ zdrowie dzieci, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, jest dla nas wartością nadrzędną. Wiemy, że dostęp do psychologa w szkole jest ograniczony, a prywatne wizyty to często bardzo wysokie koszty. Dlatego przygotowaliśmy pakiet, który jest realnym wparciem dla dzieci i rodziców – tłumaczy Joanna Talaśka. I dodaje, że przy okazji pomocy psychologicznej LINK4 współpracuje z PZU Zdrowie, które ma swoich specjalistów w całej Polsce.

Cena ubezpieczenia Assistance Zdrowie to 369 zł, czyli często mniej niż koszt dwóch prywatnych wizyt u specjalisty w wielu miastach.

Ubezpieczenie szkolne NNW od LINK4 to m.in. świadczenie za wiele uszczerbków na zdrowiu i urazów, w tym za złamania, zwichnięcia, skręcenia, utraty zębów stałych, porażenia, oparzenia czy odmrożenia, a także za pobyt w szpitalu czy wstrząśnienie mózgu. Dodatkowo ubezpieczenie NNW obejmuje pokrycie kosztów leków w przypadku wystąpienia choroby spowodowanej ugryzieniem lub ukąszeniem przez owada lub kleszcza, zakupu lub naprawy okularów czy aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej, leczenie uszkodzonych w wyniku wypadku zębów czy rehabilitację po pobycie dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W ramach szkolnego NNW LINK4 wypłaci też świadczenie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany uprawianiem sportu (oprócz zawodowego uprawiania sportu i uprawiania sportu wysokiego ryzyka).

Assistance Zdrowie, który można dokupić do NNW Szkolnego, obejmuje w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku konsultacje telefoniczne z pediatrą, organizację i pokrycie kosztów dwóch wizyt u pediatry, a także 10 telekonsultacji z psychologiem oraz 15 proc. zniżki na wskazane badania laboratoryjne.

W ramach NNW Szkolnego w LINK4 Mama i Tata swój pakiet można skonstruować dowolnie, łącząc dostępne w ofercie produkty, takie jak NNW z sumą ubezpieczenia do 100 tys. zł, Assistance Szybka Pomoc, czy Assistance Zdrowie, w ramach którego pojawiły się telekonsultacje z psychologiem. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na 10 proc. zniżki przy zakupie ubezpieczenia.

Joanna Talaśka podkreśla, że o depresji dziecięcej LINK4 chce mówić głośno. Dlatego działania firmy nie ograniczają się tylko do rozwoju oferty. Chce też wykorzystywać do walki z nią, a co za tym idzie – przeciwdziałać próbom samobójczym, do których ona prowadzi, wszystkie dostępne rozwiązania, w tym też te niestandardowe środki przekazu.

Efektem podejmowanych działań jest film, który został przygotowany wspólnie z Papaya New Directors. „Resztki” w reżyserii Łukasza Rucińskiego ma formułę zbliżoną do dokumentu i pokazuje problem depresji widziany oczami młodych ludzi.

– Autor przeprowadził wywiady z nastolatkami cierpiącymi na depresję, którzy w bardzo osobistych i poruszających rozmowach mówią o tym, co z ich życia zabrała choroba. Film ma nie tylko uświadamiać, jak wygląda codzienne zmaganie się z depresją, lecz także uwrażliwić rodziców na pierwsze symptomy choroby pojawiąjące się u ich dzieci – tłumaczy Joanna Talaśka.

Warto dodać, że to kolejna już kampania ubezpieczyciela, w której zwraca on uwagę na problem depresji wśród dzieci i młodzieży. W tym roku bowiem m.in. w ramach partnerstwa LINK4 z Grupą Polska Press powstały interaktywne filmy edukacyjne, adresowane do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Poza tym na stronie LINK4 Mama i Tata publikowane są m.in. artykuły eksperckie, które wskazują, jak rozpoznać oznaki depresji, a także jak reagować i wspierać dziecko, które zmaga się z chorobą. Użytkownicy na stronie znajdą też listę telefonów wsparcia, gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc.