W Polsce wiek emerytalny obecnie wynosi 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Dla większości młodych ludzi do emerytury jest jeszcze daleko. Dane demograficzne (wg GUS za rok 2021) wskazują, że obecnie w Polsce żyjemy o ok. 8 lat dłużej niż 30 lat temu: mężczyzna ok. 72 lata, a kobieta ok. 80 lat. W 2050 roku średnia długość życia może być wyższa o kolejnych 10 lat i wynosić dla: mężczyzn 82 lata, a dla kobiet 88 lat. Co to oznacza? Obecne prognozy wskazują, że 78 na 100, 30-letnich mężczyzn dożyje do emerytury, a 39 z nich będzie żyło na niej dłużej niż 19 lat (do 84 roku życia). W przypadku 30-letnich kobiet, aż 94 na 100 dożyją do emerytury, a 47 z nich będzie żyło na emeryturze co najmniej 25 lat (do 86 roku życia).

Biorąc pod uwagę powyższe dane i statystyki, warto zastanowić się, jak zabezpieczyć cel, którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest wysokie: że dożyjemy do emerytury i będziemy na niej żyć długo. A co pokazują prognozy wysokości przyszłych emerytur? Eksperci przewidują, że choć nasze emerytury wypłacane w przyszłości z ZUS nominalnie zapewne będą rosły, to na pewno nie w taki sposób i nie tak szybko jak wynagrodzenia. Według wyliczeń ZUS z 2021 roku, prognozowana emerytura dla osób przechodzących na nią w 2050 będzie stanowiła ok. 29% ostatniego wynagrodzenia. Obecnie jest to ok. 50%.

Skoro już wiemy, że większość z nas dożyje do emerytury i spędzi na niej wiele lat, może warto zadbać o swój standard życia po zakończeniu pracy? Dużo zależy od nas. Co możemy zrobić?

Rozwiązania są tak naprawdę dwa: rozpoczęcie oszczędzanie dzisiaj, z własnych dochodów lub dłuższa praca po osiągnięciu wieku emerytalnego. Obecnie emerytura 65-latków jest wyższa nawet o 76% niż 60-latków, niezależnie od płci. Dane z ZUS wskazują bowiem, że stany kont emerytalnych kobiet i mężczyzn w wieku 59 lat są do siebie bardzo zbliżone. Wyższa emerytura mężczyzn spowodowana jest więc dłuższym okresem pracy, a co za tym idzie, dłuższym okresem odprowadzania składek i waloryzacji. Wniosek jest więc prosty: im dłużej pracujemy, tym wyższe będziemy mieć świadczenie emerytalne. Czy dłuższa praca będzie jednak konieczna?

44% młodych ludzi zamierza przejść na emeryturę zgodnie z wiekiem emerytalnym, mniej więcej drugie tyle planuje pracować tak długo jak się da. Warto jednak porozmawiać z naszymi bliskimi, rodzicami, dziadkami o tym jak się czują na emeryturze. Czy otrzymywane świadczenie jest dla nich satysfakcjonujące? Czy pozwala realizować plany i cieszyć się z wolnego czasu? Czy nasi bliscy przechodząc na emeryturę czuli się na siłach, aby pracować jeszcze dłużej na wyższe świadczenie? A jak wygląda sytuacja z oszczędnościami? Czy z perspektywy doświadczeń emeryta, walczyliby o to, aby więcej odłożyć w trakcie pracy zawodowej?

Już dzisiaj wiemy, że aby zrealizować swoje plany w przyszłości, będziemy potrzebowali na to odpowiedniego kapitału. Niektórzy z nas będą mogli liczyć na wsparcie bliskich, a część z nas będzie musiała podjąć wysiłek samodzielnie. Niezależnie jednak od sytuacji życiowej i finansowej, ważne jest posiadanie oszczędności, które mogą być potrzebne nie tylko na emeryturę, ale będzie można z nich skorzystać również na inne cele, np. realizując marzenia.

Osobom młodym, które decydują się oszczędzać długoterminowo, sprzyja dodatkowo „czas”. Ten wysiłek finansowy nie musi być duży w porównaniu z osobami, które zaczynają inwestować pod swoją przyszłą emeryturę, na krótko przed nią. Jak mamy dużo czasu, to nawet niewielkie kwoty, odkładane systematycznie, pozwolą nam zebrać solidny kapitał na emeryturę. Natomiast osoby starsze, które zaczęły inwestycje późno, muszą się bardziej wysilić i odkładać znacznie większe kwoty, aby uzyskać ten sam wynik, bo tego „czasu” mają mniej.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnych form oszczędzania. Najbardziej rozpowszechnione są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), które Pracodawcy oferują swoim Pracownikom. Na PPK wpłaty realizuje zarówno Pracownik, jak i Pracodawca, a dodatkowo mamy możliwość otrzymania dopłat ze strony Funduszu Pracy. Co ważne, oszczędzanie na PPK „odbywa się” już przy wypłacie pensji - to wtedy odprowadzana jest składka przez Pracownika i Pracodawcę, zatem nie musimy tego samodzielnie pilnować. W przypadku PPK otrzymujemy także korzyści podatkowe - wypłacając zgromadzone pieniądze po 60 roku życia (i spełnieniu określonych warunków) - nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych, tzw. „podatek Belki”. Warto zwrócić uwagę, że tego podatku nie jesteśmy w stanie uniknąć na lokatach czy korzystając z innych form inwestowania (poza PPK i IKE).

Dla tych osób, które już dzisiaj są zdecydowane, aby swoje oszczędności gromadzić z nastawieniem stricte na cel emerytalny i nie wypłacać ich przed 65 rokiem życia, ciekawym rozwiązaniem może być Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). IKZE będzie mobilizowało nas do długoterminowego oszczędzania korzyściami podatkowymi, w postaci niższego podatku dochodowego do zapłaty lub jego częściowego zwrotu z Urzędu Skarbowego. Cała procedura jest bardzo prosta, wystarczy wypełnić jedną rubrykę składając PIT.

Na polskim rynku dostępne jest także Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), które pozwala oszczędzać systematycznie, ale w sposób elastyczny, z dostępem do części lub całości kapitału jeszcze przed przejściem na emeryturę. Co ważne, na IKE podobnie jak na PPK, otrzymujemy korzyści podatkowe w postaci tarczy przed podatkiem Belki (w przypadku wypłaty po 60 roku życia i spełnieniu określonych warunków), motywując aby nie skonsumować tych pieniędzy wcześniej.

Niestety w Polsce mniej niż połowa pracujących oszczędza korzystając z takich rozwiązań jak PPK, IKZE, czy IKE, a jednocześnie 50% młodych uważa, że na emeryturze nie będzie w stanie realizować swoich marzeń. Może zatem warto już dzisiaj zastanowić się, jak ma wyglądać nasza przyszłość, ale ta dalsza i zadecydować: oszczędzam już dziś, aby nie musieć pracować dłużej niż potrzeba.

Piotr Wąsowski, Ekspert PKO TFI