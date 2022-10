Poseł PSL w rozmowie z RMF FM nie krył rozczarowania postawą Niemiec wobec toczącej się przeszło pól roku pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Niemcy mówią, że przekazują nie wiadomo co Ukrainie i jest tam wiele obietnic, ale tak naprawdę przekazali 20 haubic i 16 Gepardów. Te Gepardy się ciągle psują i te haubice też. Polska przekazała 300 czołgów i Kraby, Estonia przekazała proporcjonalnie najwięcej ze wszystkich, robią co mogą - zaznaczył Władysław Teofil Bartoszewski.

Poseł Bartoszewski: Europa Zachodnia uzależniła się od Rosji i Chin

Dopytywany o to, że znaczna część państw Zachodu chce, żeby wojna w Ukrainie trwała jak najkrócej, bo kraje te chcą handlować z Rosją, poseł odparł: Wandel durch handel" - jak mówili Niemcy przez wiele lat. Europa Zachodnia uzależniła się zarówno od Rosji jak I od Chin. I nie wygląda na to, żeby to się skończyło. Pan Orban jest hamulcowym w Unii, jeżeli chodzi zablokowanie Rosji na europejskich rynkach, a była kanclerz Niemiec Angela Merkel doprowadziła do kryzysu energetycznego i do kryzysu sił zbrojnych Niemiec. De facto doprowadziła Bundeswehrę do upadku. Ona jest za to odpowiedzialna - wskazał Bartoszewski.

Bartoszewski wyraził także przekonanie, że tak rząd jak frakcje opozycyjne w sprawie Ukrainy mówią jednym głosem. My nie mamy żadnych problemów, jeżeli chodzi o politykę rządu w tej sprawie - stwierdził polityk. Odniósł się także o kwestii reparacji, jakich rząd PiS domaga się od Niemiec. Ja nie mówię o reparacji. Ja mówię o zadośćuczynieniu. Posługuję się terminologią, która przeszła w uchwale sejmowej. Ja to wymyśliłem i ja to napisałem - przekonywał poseł PSL.