Podobnie ślimaczą się dostawy w ramach tzw. Niemcy mieli przekazać Grecji wozy bojowe wozy piechoty, a w zamian Grecja miała wyposażyć Ukrainę w poradzieckie pojazdy. Ta wymiana także była zapowiadana w lipcu, ale do tej pory wozy do obrońców nie trafiły. – Jesteśmy w trakcie realizacji umowy, aby Grecja mogła przekazać Ukrainie swój sprzęt. Zrobiliśmy już wiele i zastanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić – tłumaczył na łamach DGP Dietmar Nietan, poseł SPD. – Z pewnością dostarczymy więcej, ale niemieccy generałowie mówią mi, że nie możemy dostarczyć pewnych systemów broni w krótkim okresie bez narażenia na szwank naszego potencjału obronnego lub zdolności do wypełnienia zobowiązań sojuszniczych – dodawał.