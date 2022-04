Dynamika sytuacji w handlu ma wpływ na kierunki inwestycji i eksportu. Zdaniem Marka Wąsińskiego z Polskiego Instytutu Ekonomicznego kilka czynników osłabia naszą pozycję na rynkach. – Wojna na Wschodzie oznacza o ok. 1 pkt. proc. wzrostu gospodarczego mniej na świecie – tłumaczył, dodając, że ze względu na kursy walutowe i koszty importu surowców Polska odczuje tę sytuację szczególnie mocno. – Dochodzą do tego efekty pandemii, czyli inflacja spowodowana wzrostem cen surowców energetycznych, i fakt, że jesteśmy sąsiadem konfliktu. To wszystko ma znaczący wpływ na to, jak możemy przyciągać inwestycje w przyszłości.