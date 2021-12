Angażując się w różne formy aktywności, warto objaśniać ich sens. Stąd m.in. popularyzacja samej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, wyjaśnianie jej celów, zasad, narzędzi i – ostatecznie – ich znaczenia dla funkcjonowania wszelkich organizacji w społeczeństwie. Chodzi zatem o rozprzestrzenianie idei, kreowanie pożądanych postaw wśród własnych klientów, kontrahentów, ale także wychodzenie z nimi do szkół, uczelni, środowisk lokalnych. Działania te polegają na wspieraniu miejscowych instytucji i osób, współpracy z organizacjami, tworzeniu programów dla dzieci i młodzieży, ale też innych grup społecznych np. seniorów.

Inicjatywy takie mogą mieć na celu niesienie bezpośredniej pomocy potrzebującym (np. przekazywanie części zysków na cele społeczne) lub zwiększenie świadomości społecznej na określony temat (np. ochrony środowiska, edukacji konsumenckiej). Tematyka takich kampanii jest zazwyczaj związana ze sferą działania przedsiębiorstwa.

Eksperyment nauczy więcej

Dobrym przykładem działań edukacyjnych skierowanych do dzieci są warsztaty edukacyjne w szkołach podstawowych organizowane przez GAZ-SYSTEM, strategiczną spółkę odpowiedzialną za przesyłanie gazu ziemnego na terenie Polski. To organizowany już o pięciu lat cykl spotkań, które przybliżają uczniom tematykę związaną z gazem ziemnym. Dowiadują się oni, skąd wziął się gaz, jak wydobywa się i transportuje ten surowiec, w jaki sposób wykorzystywane są paliwa. Słuchacze poznają też zasady bezpiecznej eksploatacji gazociągów.

– Nadrzędnym celem projektu jest rozbudzanie w nieszablonowy sposób zainteresowań uczniów i pogłębianie ich wiedzy z zakresu fizyki i chemii. Do udziału w projekcie zostały zaproszone szkoły zlokalizowane na terenach wybranych gmin, w których realizowane są inwestycje spółki – wyjaśnia Iwona Dominiak, rzecznik GAZ-SYSTEM.

Tegoroczna edycja Warsztatów Edukacyjnych była wspierana przez ambasadorkę projektu – doktor chemii Monikę Koperską, popularyzatorkę nauk ścisłych. – Wykonywanie eksperymentów naukowych jest integralną częścią lekcji chemii oraz fizyki. To także odpowiedź na wiele nurtujących pytań i kwestii z życia codziennego – wyjaśnia Monika Koperska. – Planowanie eksperymentu, zapisywanie obserwacji i wyciąganie z nich wniosków to podstawowe umiejętności, które zarówno czynią z uczniów młodych adeptów nauki, jak i ćwiczą logiczne myślenie. Moim zdaniem mądre społeczeństwo to takie, które kładzie nacisk m.in. na to, by młodzi uczyli się eksperymentować, pytać i rozbudzać swoją ciekawość świata. Dlatego Warsztaty Edukacyjne GAZ-SYSTEM są krokiem w stronę budowania ambitnego i głodnego wiedzy społeczeństwa, w którym nasze dzieci będą chciały żyć – dodaje ambasadorka warsztatów.

Podczas pięciu dotychczasowych edycji program objął aż 365 placówek edukacyjnych, w których zorganizowano 421 lekcji tematycznych. Dzięki nim ponad 10 tys. uczniów pozyskało sporą dawkę wiedzy nie tylko na temat eksploatacji gazu, lecz także chemii czy fizyki.

Doraźne wsparcie

To samo przedsiębiorstwo w ramach programu GAZ-SYSTEM dla Edukacji wspiera szkoły bezpośrednio, przekazując pieniądze na zakup wyposażenia i sprzętu do nauki zdalnej oraz pomoc psychologiczną dzieciom, odczuwającym skutki pandemii.

Celem akcji jest pomoc dzieciom narażonym na niekorzystne konsekwencje nauki w systemie zdalnym lub hybrydowym, związane z izolacją domową, odosobnieniem społecznym czy problemami z samodzielną nauką oraz wsparcie psychologiczne dla tych, którzy nie radzą sobie w pandemicznej rzeczywistości albo potrzebują pomocy psychologicznej po powrocie do fizycznego nauczania w szkołach – wyjaśnia Iwona Dominiak.

Wybór gmin uczestniczących w programie w tym przypadku również jest nieprzypadkowy.Znajdują się one na terenach, na których spółka posiada sieci przesyłowe lub realizuje nowe inwestycje.

Korzyści dla wszystkich

Zaangażowanie biznesu w edukację nie musi ograniczać się do akcyjnego działania, może przybierać formę długotrwałej, obliczonej na lata współpracy z wybranymi placówkami oświatowymi. Może polegać np. na organizowaniu w nich patronackich klas. Tego rodzaju współpraca szkół z pracodawcami przynosi korzyści jednym i drugim.

Szkoły zyskują na ogół wsparcie finansowe i merytoryczne, szkolenia zawodowe dla nauczycieli organizowane przez pracodawców, doposażenie pracowni w nowoczesne sprzęty i pomoce naukowe. Pracodawca stwarza także pole do organizacji praktyk zawodowych bezpośrednio na terenie zaprzyjaźnionego zakładu.

Przedsiębiorcy takie współdziałanie przynosi możliwość wykształcenia, wychowania i zatrudnienia pracownika kompetentnego, dobrze przygotowanego do pracy w swoim zawodzie, znanego już i wypróbowanego w czasie zajęć praktycznych – jednym słowem możliwość zatrudnienia najzdolniejszych uczniów. Dodatkową korzyścią dla firm jest także promowanie marki przedsiębiorstwa w otoczeniu lokalnym.

Niewątpliwie na współpracy pracodawcy ze szkołą najwięcej zyskuje jednak uczeń, który dostaje szansę nabycia praktycznych umiejętności w autentycznym środowisku pracy, a także poznaje nowe rozwiązania technologiczne stosowane w danej branży. Jeśli się przykłada do nauki, to ma na ogół zapewnione zatrudnienie po ukończeniu szkoły, a czasem nawet może liczyć na wsparcie finansowe w postaci stypendium jeszcze w trakcie szkoły.