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Dodatkowe 288 zł do emerytury. Seniorzy dostaną do 15 sierpnia

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 16:28
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Dodatkowe 288 zł do emerytury. Seniorzy dostaną do 15 sierpnia
Dodatkowe 288 zł do emerytury. Seniorzy dostaną do 15 sierpnia/Shutterstock
Od 1 marca 2026 roku wzrosła kwota specjalnego dodatku do emerytury, z którego korzystają tysiące uprawnionych w całym kraju. Po tegorocznej waloryzacji świadczenie wynosi 288 zł miesięcznie i jest wypłacane w sposób stały. Nie każdy emeryt może jednak liczyć na to wsparcie – przysługuje ono wyłącznie osobom, które wcześniej wykonywały jeden z dwóch określonych zawodów. Dodatek przekazywany jest co miesiąc, a pieniądze powinny trafić do uprawnionych najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca.

Od 1 marca 2026 roku dodatek ratowniczy wynosi 288 zł miesięcznie, co oznacza, że w skali roku uprawniona osoba może otrzymać 3456 zł. Świadczenie funkcjonuje od grudnia 2021 roku i stanowi szczególną formę wsparcia finansowego skierowaną do określonej grupy emerytów, którzy spełniają warunki przewidziane w przepisach.

Kto może liczyć na dodatkowe 288 zł w sierpniu 2026?

Świadczenie ratownicze, nazywane również dodatkiem ratowniczym, obowiązuje od wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku. Zostało ustanowione jako forma finansowego wsparcia dla osób, które przez wiele lat brały udział w działaniach ratowniczych. Prawo do niego mają byli członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratownicy górscy, którzy osiągnęli wymagany wiek i mogą udokumentować odpowiednio długi okres aktywnej służby.

O dodatek mogą ubiegać się kobiety po ukończeniu 60. roku życia, jeśli wykażą co najmniej 20 lat czynnej działalności, oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i posiadają minimum 25 lat aktywności. Przepisy nie wymagają, aby okres ten był nieprzerwany, jednak konieczne jest jego odpowiednie udokumentowanie. W przypadku udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych przed 2011 rokiem potwierdzeniem mogą być nie tylko zaświadczenia, lecz także oświadczenia świadków potwierdzające udział w działaniach ratowniczych.

Jak złożyć wniosek o świadczenie ratownicze krok po kroku?

Procedura ubiegania się o świadczenie ratownicze przebiega w kilku etapach:

  • pobierz formularz wniosku – można go znaleźć na stronie Państwowej Straży Pożarnej lub odebrać w komendzie powiatowej PSP;
  • przygotuj oświadczenia świadków – są one potrzebne, jeśli brakuje dokumentów potwierdzających udział w akcjach ratowniczych przed 2011 rokiem;
  • potwierdź oświadczenia – podpisy świadków należy poświadczyć u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania;
  • złóż kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w komendzie powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
  • oczekuj na rozpatrzenie sprawy – komendant analizuje dokumentację, a w razie potrzeby może wezwać do jej uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w celu potwierdzenia wymaganego stażu.

Po wydaniu pozytywnej decyzji wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Dodatek jest przekazywany w stałej wysokości raz w miesiącu na wskazany rachunek bankowy lub inną wybraną formę wypłaty.

Kiedy wypłacane jest świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze przekazywane jest raz w miesiącu, a wypłata powinna nastąpić najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca. Termin ten obowiązuje wszystkich uprawnionych, bez względu na to, czy pobierają również emeryturę lub rentę.

Za obsługę świadczenia odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, który realizuje zarówno proces przyznawania dodatku, jak i jego comiesięczne wypłaty oraz pozostałe formalności związane z tym świadczeniem.

Czy świadczenie ratownicze wpływa na emeryturę i inne dodatki?

Dodatek ratowniczy pozostaje niezależny od innych świadczeń pobieranych przez emeryta. Jego otrzymywanie nie zmienia wysokości podstawowej emerytury ani nie pozbawia prawa do dodatkowych świadczeń, takich jak czternasta emerytura. Nie ma również wpływu na wysokość dodatku pielęgnacyjnego, nie jest traktowany jako dochód przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej i nie obniża świadczeń rodzinnych.

Oznacza to, że osoba uprawniona otrzymuje pełną kwotę dodatku w wysokości 288 zł miesięcznie, a jego wypłata nie ogranicza możliwości korzystania z innych dostępnych form wsparcia.

Ile osób pobiera świadczenie ratownicze?

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w okresie od stycznia do października 2023 roku wpłynęło 112 791 wniosków o przyznanie dodatku ratowniczego. W zdecydowanej większości przypadków postępowanie zakończyło się pozytywnie – świadczenie otrzymało 112 106 osób, co pokazuje, że większość wnioskodawców spełniła ustawowe kryteria.

Od negatywnych decyzji odwołało się zaledwie 37 osób. W 18 przypadkach odwołanie zostało rozpatrzone na korzyść wnioskodawców. Najwięcej wniosków o dodatek ratowniczy złożono w województwach mazowieckim, wielkopolskim oraz lubelskim.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: emeryturyświadczenie ratowniczedodatek ratowniczy
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Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

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