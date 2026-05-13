Architekci jutra spotykają się w Poznaniu. Rusza 11. edycja Impact

Impact od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję najważniejszego forum wymiany myśli w tej części globu. W poprzednich latach na poznańskich scenach występowali między innymi Barack i Michelle Obama, Hillary Clinton, Yuval Noah Harari czy Natalie Portman. Tegoroczna edycja po raz kolejny bije rekordy. W stolicy Wiekolkopolski na uczestników czekają dziewięćdziesiąt cztery godziny merytorycznych dyskusji. Organizatorzy zaplanowali wystąpienia aż sześciuset pięćdziesięciu mówców na dziewięciu interaktywnych scenach, a rozmowy będą toczyć się w ramach dwudziestu pięciu ścieżek tematycznych.

Nazwiska, które kształtują naszą rzeczywistość

W tym roku w przestrzeniach Poznań Congress Center wystąpią między innymi premier Donald Tusk, były premier Kanady Justin Trudeau, zarządzająca Międzynarodowym Funduszem Walutowym Kristalina Georgiewa oraz wybitna prawniczka i aktywistka na rzecz praw człowieka Amal Clooney. Obok nich pojawią się wybitni intelektualiści i laureaci Nagrody Nobla. Daron Acemoğlu przedstawi swoje analityczne spojrzenie na makroekonomię i wpływ instytucji na rozwój państw, natomiast Olga Tokarczuk wniesie unikalną, humanistyczną perspektywę do zdominowanego przez technologię dyskursu.

Sektor prywatny reprezentowany będzie przez kadrę zarządzającą globalnych potęg, takich jak Google, Mastercard, Microsoft, Visa oraz Uber. Polską siłę gospodarczą uosabiać będą liderzy tacy jak twórca InPostu Rafał Brzoska, właściciel MS Galleon Michał Sołowow, prezes Wirtualnej Polski Jacek Świderski, założyciel Grupy CCC Dariusz Miłek, prezes zarządu Kruk S.A. Piotr Krupa oraz współtwórca ElevenLabs Mati Staniszewski. O trendach, które zmienią rynki, mówić będą również profesor marketingu w NYU Stern School of Business Scott Galloway, szef TED Chris Anderson oraz historyk z Yale University Timothy Snyder.

Tematy, które zdefiniują najbliższe dekady

Program Impact’26 został skonstruowany tak, aby odpowiedzieć na najbardziej palące wyzwania, przed którymi stoją dziś liderzy. Zamiast skupiać się wyłącznie na teorii, prelegenci przejdą do praktycznych aspektów cyfrowej i gospodarczej transformacji. Kluczowym zagadnieniem będzie ekonomia sztucznej inteligencji oraz jej potężny wpływ na suwerenność technologiczną państw i bezpieczeństwo rynków finansowych. W ramach ścieżki poświęconej geopolityce, z udziałem między innymi braci Marka i Iana Brzezińskich, omówiony zostanie nowy układ sił na arenie międzynarodowej oraz scenariusze dla naszej części Europy. O matematycznych barierach bezpieczeństwa algorytmów dyskutować będzie natomiast laureat Medalu Fieldsa Cédric Villani.

Organizatorzy nie zapomnieli również o tematach bliskich każdemu z nas, przesuwając granice dyskusji w stronę medycyny i jakości życia. O nowoczesnym podejściu do zdrowia i metabolizmu opowie Jessie Inchauspé, biochemiczka i autorka bestsellerowej „Glukozowej Rewolucji”. Temat ten uzupełni prof. Michael O. Hengartner, przewodniczący Rady ETH – organu zarządzającego najbardziej prestiżowymi szwajcarskimi uczelniami technicznymi – który przybliży naukowe podstawy długowieczności. Perspektywę praktyczną, opartą na ekstremalnym wysiłku, wniosą tenisistka Simona Halep oraz Zoja Skubis, najmłodsza Europejka, która zdobyła Mount Everest. O odporności psychicznej liderów dyskutować będzie natomiast wybitny psychiatra prof. Bogdan de Barbaro.

Impact to także miejsce unikalnych konfrontacji i dialogów, które wykraczają poza sztywne ramy. Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń jest międzypokoleniowa rozmowa Aleksandra i Aleksandry Kwaśniewskich, którzy zderzą swoje spojrzenia na współczesną Polskę i świat. Równie intrygująco zapowiada się spotkanie ikony świata mody i aktywizmu Anji Rubik z kompozytorem i wizjonerem muzycznym Jimkiem (Radzimirem Dębskim) – ich rozmowa o roli sztuki w budowaniu świadomości społecznej obiecuje zupełnie inne spojrzenie na kapitał kulturowy. Szczególnie istotne będzie starcie gigantów polskiego handlu elektronicznego: Rafała Brzoski, założyciela InPostu, oraz Marcina Kuśmierza, stojącego na czele Allegro. To rzadka okazja, by usłyszeć dwóch liderów kontrolujących lwią część rynku e-commerce w Europie Środkowej, dyskutujących o ostatecznym zwycięstwie w wyścigu o cyfrowego klienta.

Ekosystem wyjątkowego doświadczenia

Równolegle do wydarzeń na scenach, Impact oferuje bogaty program towarzyszący, który czyni networking naturalnym i skutecznym. Prawdziwym sercem intelektualnym będzie Impact Bookstore w hali nr 7, gdzie zaplanowano sesje z autorami takimi jak Olga Tokarczuk, Martyna Wojciechowska, Bogdan Rymanowski, Szczepan Twardoch, Martin Wolf oraz Chris Anderson. Dla osób preferujących aktywny początek dnia przygotowano Impact Run – poranny bieg o godzinie 08:00, który jest idealną okazją do nieformalnych rozmów z szefami globalnych korporacji. Wieczorną integrację dopełni Impact Mastersound Cocktail Party, czyli arena kuluarowej dyplomacji przy starannie dobranej oprawie muzycznej.

Impact’26 to jednak znacznie więcej niż tylko seria spotkań i dyskusji na najwyższym światowym poziomie. To przede wszystkim starannie zaprojektowana, tętniąca życiem przestrzeń do prezentowania różnych perspektyw oraz nawiązywania relacji biznesowych. Przed uczestnikami Impact’26 dwa dni intensywnego networkingu w przestrzeniach Poznań Congress Center wspieranego przez system matchmakingowy w oficjalnej aplikacji. Informacje płynące ze scen będą płynnie przenikać do kuluarów, tworząc środowisko, w którym rodzą się innowacyjne projekty i partnerstwa. Jeśli polska i europejska gospodarka ma swój środek ciężkości, to w najbliższą środę i czwartek znajdzie się on właśnie w Poznaniu. To wydarzenie dla tych, którzy nie chcą jedynie obserwować zmian, ale zamierzają je aktywnie projektować.