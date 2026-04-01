Dziennik Gazeta Prawana logo

50 tys. zł kary dla właścicieli takich mieszkań za brak wpisu do rejestru. Już od 20 maja

Paula Nowak
1 kwietnia 2026, 11:36
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
kobieta wiadomość zmartwienie
50 tys. zł kary dla właścicieli takich mieszkań. Już od 20 maja/Shutterstock
Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać już 20 maja 2026 roku, wprowadzają obowiązkową rejestrację mieszkań wynajmowanych w ramach tzw. najmu krótkoterminowego. Brak wpisu do rejestru może kosztować właścicieli nawet 50 tys. zł. To jednak tylko część większej układanki, w której ścierają się interesy lokatorów, inwestorów i branży turystycznej.

Koniec "dzikiego" najmu? Nadchodzą nowe obowiązki

Do tej pory wynajem krótkoterminowy funkcjonował w Polsce w dużej mierze bez jednolitych regulacji. Właściciele mieszkań mogli swobodnie oferować swoje lokale na platformach rezerwacyjnych, często bez większych formalności.

Jaka przyszłość czeka bon senioralny? Jest informacja z rządu
Jaka przyszłość czeka bon senioralny? Jest informacja z rządu

To się zmieni. Nowe przepisy zakładają obowiązek rejestracji obiektów przeznaczonych na najem krótkoterminowy. W praktyce oznacza to większą kontrolę nad tym segmentem rynku oraz realne konsekwencje dla tych, którzy zignorują nowe zasady. Kara? Nawet 50 tys. zł.

Konflikt pod jednym dachem. Sąsiedzi mają dość

Zmiany nie wzięły się znikąd. Od lat narasta konflikt pomiędzy właścicielami mieszkań wynajmowanych turystom a stałymi mieszkańcami budynków. Najczęstsze skargi to hałas, rotacja nieznajomych osób i zniszczenia części wspólnych. W wielu wspólnotach mieszkaniowych napięcie sięgało takiego poziomu, że zaczęto wprowadzać własne regulacje ograniczające tego typu działalność. Problem w tym, że ich legalność bywa kwestionowana.

Czy wspólnota może zakazać wynajmu?

Coraz częściej pojawiają się uchwały wspólnot mieszkaniowych oraz zapisy w umowach deweloperskich, które próbują ograniczać najem krótkoterminowy. Jednak zdaniem prawników, takie działania mogą być niezgodne z prawem.

Zgodnie z orzecznictwem, wspólnoty mogą regulować korzystanie z części wspólnych budynku, ale nie powinny narzucać właścicielom, co mają robić z własnym lokalem. Oznacza to, że całkowity zakaz najmu może być trudny do wyegzekwowania.

Punkt widzenia się… zmienia

Co ciekawe, podejście do najmu krótkoterminowego często zależy od sytuacji życiowej. Jak zauważają eksperci, osoby, które początkowo sprzeciwiają się takiej działalności, potrafią zmienić zdanie, gdy same zaczynają wynajmować mieszkanie. Wyższe zyski potrafią skutecznie zmienić perspektywę. To pokazuje, jak złożony jest to problem – z jednej strony mamy komfort mieszkańców, z drugiej realne źródło dochodu dla właścicieli.

Turystyka kontra regulacje. Kto wygra?

Najem krótkoterminowy to nie tylko prywatny biznes – to także ważny element rynku turystycznego. W wielu miastach stanowi istotną część bazy noclegowej. Eksperci ostrzegają, że zbyt restrykcyjne przepisy mogą odbić się na atrakcyjności turystycznej Polski. Mniej dostępnych mieszkań to potencjalnie wyższe ceny i mniejszy wybór dla podróżnych. Z drugiej strony – uporządkowanie rynku może poprawić bezpieczeństwo i standard usług.

Jak przygotować się na nowe przepisy?

Właściciele mieszkań, którzy planują dalszy wynajem krótkoterminowy, powinni już teraz:

- sprawdzić wymogi rejestracyjne,

- uporządkować dokumentację,

- zweryfikować zasady obowiązujące we wspólnocie.

Coraz częściej mówi się też o konieczności większej odpowiedzialności właścicieli za swoich gości – zarówno pod względem zachowania, jak i ewentualnych szkód.

To dopiero początek zmian

Nowe przepisy to sygnał, że państwo zaczyna poważniej przyglądać się rynkowi najmu krótkoterminowego. Podobne regulacje funkcjonują już w wielu krajach Europy – m.in. w Hiszpanii, Francji czy Włoszech, gdzie ograniczenia bywają jeszcze bardziej restrykcyjne.

Polska dołącza do tego trendu, próbując znaleźć kompromis między swobodą działalności gospodarczej a komfortem życia mieszkańców. Jedno jest pewne – od 20 maja właściciele mieszkań będą musieli dostosować się do nowych zasad.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: najemnieruchomościwynajemwynajem mieszkania
Powiązane
Google
Iran zapowiedział uderzenie w siedziby amerykańskich firm. Na celowniku m.in. Google, Apple, Boeing
Iran ma nowego sojusznika. Ceny ropy zareagowały
Iran ma nowego sojusznika. Ceny ropy zareagowały
Twoja firma używa AI? Problem w tym, że wchodzi nowe prawo AI Act
Twoja firma używa AI? Problem w tym, że wchodzi nowe prawo
Paula Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autora50 tys. zł kary dla właścicieli takich mieszkań za brak wpisu do rejestru. Już od 20 maja »
Zobacz
|
Policja kontroluje kierowcę
Od 4 kwietnia zmiany dla kierowców. Nie trzeba będzie wyprzedzać
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj