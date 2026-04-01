50 tys. zł kary dla właścicieli takich mieszkań za brak wpisu do rejestru. Już od 20 maja

Koniec "dzikiego" najmu? Nadchodzą nowe obowiązki

Do tej pory wynajem krótkoterminowy funkcjonował w Polsce w dużej mierze bez jednolitych regulacji. Właściciele mieszkań mogli swobodnie oferować swoje lokale na platformach rezerwacyjnych, często bez większych formalności.

To się zmieni. Nowe przepisy zakładają obowiązek rejestracji obiektów przeznaczonych na najem krótkoterminowy. W praktyce oznacza to większą kontrolę nad tym segmentem rynku oraz realne konsekwencje dla tych, którzy zignorują nowe zasady. Kara? Nawet 50 tys. zł.

Konflikt pod jednym dachem. Sąsiedzi mają dość

Zmiany nie wzięły się znikąd. Od lat narasta konflikt pomiędzy właścicielami mieszkań wynajmowanych turystom a stałymi mieszkańcami budynków. Najczęstsze skargi to hałas, rotacja nieznajomych osób i zniszczenia części wspólnych. W wielu wspólnotach mieszkaniowych napięcie sięgało takiego poziomu, że zaczęto wprowadzać własne regulacje ograniczające tego typu działalność. Problem w tym, że ich legalność bywa kwestionowana.

Czy wspólnota może zakazać wynajmu?

Coraz częściej pojawiają się uchwały wspólnot mieszkaniowych oraz zapisy w umowach deweloperskich, które próbują ograniczać najem krótkoterminowy. Jednak zdaniem prawników, takie działania mogą być niezgodne z prawem.

Zgodnie z orzecznictwem, wspólnoty mogą regulować korzystanie z części wspólnych budynku, ale nie powinny narzucać właścicielom, co mają robić z własnym lokalem. Oznacza to, że całkowity zakaz najmu może być trudny do wyegzekwowania.

Punkt widzenia się… zmienia

Co ciekawe, podejście do najmu krótkoterminowego często zależy od sytuacji życiowej. Jak zauważają eksperci, osoby, które początkowo sprzeciwiają się takiej działalności, potrafią zmienić zdanie, gdy same zaczynają wynajmować mieszkanie. Wyższe zyski potrafią skutecznie zmienić perspektywę. To pokazuje, jak złożony jest to problem – z jednej strony mamy komfort mieszkańców, z drugiej realne źródło dochodu dla właścicieli.

Turystyka kontra regulacje. Kto wygra?

Najem krótkoterminowy to nie tylko prywatny biznes – to także ważny element rynku turystycznego. W wielu miastach stanowi istotną część bazy noclegowej. Eksperci ostrzegają, że zbyt restrykcyjne przepisy mogą odbić się na atrakcyjności turystycznej Polski. Mniej dostępnych mieszkań to potencjalnie wyższe ceny i mniejszy wybór dla podróżnych. Z drugiej strony – uporządkowanie rynku może poprawić bezpieczeństwo i standard usług.

Jak przygotować się na nowe przepisy?

Właściciele mieszkań, którzy planują dalszy wynajem krótkoterminowy, powinni już teraz:

- sprawdzić wymogi rejestracyjne,

- uporządkować dokumentację,

- zweryfikować zasady obowiązujące we wspólnocie.

Coraz częściej mówi się też o konieczności większej odpowiedzialności właścicieli za swoich gości – zarówno pod względem zachowania, jak i ewentualnych szkód.

To dopiero początek zmian

Nowe przepisy to sygnał, że państwo zaczyna poważniej przyglądać się rynkowi najmu krótkoterminowego. Podobne regulacje funkcjonują już w wielu krajach Europy – m.in. w Hiszpanii, Francji czy Włoszech, gdzie ograniczenia bywają jeszcze bardziej restrykcyjne.

Polska dołącza do tego trendu, próbując znaleźć kompromis między swobodą działalności gospodarczej a komfortem życia mieszkańców. Jedno jest pewne – od 20 maja właściciele mieszkań będą musieli dostosować się do nowych zasad.