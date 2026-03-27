Wysokość rent i emerytur z KRUS po waloryzacji z 1 marca 2026 roku

Od 1 marca 2026 roku, w wyniku przeprowadzonej waloryzacji, świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez KRUS wzrosły o 5,3%. W efekcie minimalna emerytura rolnicza została podniesiona o 99,58 zł i obecnie wynosi 1978,49 zł. Do tej samej kwoty po marcowej waloryzacji wzrosła także renta socjalna. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi aktualnie 1483,87 zł.

Wysokość dodatków do rent i emerytur z KRUS po waloryzacji z 1 marca 2026 roku

Wraz z coroczną waloryzacją świadczeń, obowiązującą od 1 marca 2026 roku, zwiększeniu uległy nie tylko podstawowe emerytury i renty rolnicze wypłacane przez KRUS, ale także dodatki do nich przysługujące. Wprowadzone zmiany mają poprawić sytuację finansową seniorów oraz osób niezdolnych do pracy korzystających ze świadczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Tyle wynoszą dodatki z KRUS po waloryzacji z 1 marca 2026 roku:

dodatek pielęgnacyjny - 366,68 zł ;

; dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego - 550,02 zł ;

; dodatek kombatancki - 366,68 zł ;

; dodatek z tytułu tajnego nauczania - 366,68 zł ;

; dodatek kompensacyjny - 55,00 zł ;

; dodatek dla sieroty zupełnej - 689,17 zł ;

; dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego - 1403,90 zł ;

; dodatek dla sołtysów - 373,67 zł ;

; ryczałt energetyczny - 336,16 zł ;

; rodzicielskie świadczenie uzupełniające - nie więcej niż 1978,49 zł ;

; świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - nie więcej niż 500 zł (razem ze świadczeniem, nie więcej niż 2687,67 zł );

); świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej - łączna kwota z emeryturą/rentą nie więcej niż 3794,33 zł ;

; dodatek dopełniający - 2704,71 zł ;

; świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia - 6938,92 zł.

Inne świadczenia wypłacane przez KRUS w 2026 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oferuje także inne formy wsparcia, w tym zasiłek macierzyński oraz pogrzebowy. Pierwszy z nich przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom w związku z narodzinami dziecka, jego przyjęciem na wychowanie lub adopcją.

Z kolei zasiłek pogrzebowy wypłacany przez KRUS należy się osobie, która pokryła koszty pochówku zmarłego rolnika objętego ubezpieczeniem, emeryta, rencisty lub członka jego rodziny. Świadczenie to może otrzymać każdy, niezależnie od pokrewieństwa, o ile przedstawi dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.

Wysokość innych świadczeń wypłacanych przez KRUS w 2025 roku wygląda następująco:

zasiłek macierzyński - 1000 zł;

zasiłek pogrzebowy - 7000 zł.

Świadczenia związane z czasową niezdolnością do pracy z KRUS w 2026 roku

KRUS zapewnia także wsparcie w sytuacjach związanych z czasową niezdolnością do pracy, wypłacając m.in. zasiłek chorobowy oraz jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej lub chorobę zawodową.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi lub domownikowi, który z powodu choroby nie może czasowo wykonywać pracy w gospodarstwie i posiada stosowne zaświadczenie lekarskie. Wysokość tego świadczenia wynosi 25 zł za każdy dzień niezdolności do pracy.

Natomiast jednorazowe odszkodowanie wypłacane jest w przypadku trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego wskutek wypadku przy pracy w gospodarstwie lub choroby zawodowej. Jego wysokość zależy od stopnia uszczerbku – za każdy 1% przysługuje 1431,00 zł.

Od 1 marca 2026 roku podniesiono również limity miesięcznego przychodu, których przekroczenie może wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS. Jeśli dochód przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia (6438,50 zł), świadczenie może zostać odpowiednio obniżone. Z kolei przekroczenie progu 130% (11 957,20 zł) może skutkować całkowitym wstrzymaniem jego wypłaty.

W sytuacji, gdy przychód mieści się pomiędzy tymi wartościami, obowiązują maksymalne kwoty zmniejszenia: