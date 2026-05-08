Kawa to obok masła i mleka, jeden z tych produktów, które cieszą klientów sieci dużych sklepów, gdy tylko można je kupić w promocyjnej, niższej cenie. To również świetna okazja do tego, by uzupełnić zapasy, aby móc delektować się "małą czarną" o poranku lub w przerwie na lunch.

W tym tygodniu na wyprzedaż dobrej kawy zdecydowała się sieć sklepów Carrefour. W ofercie znalazły się zarówno kawy rozpuszczalne i mielone. W jakich dniach będzie można kupić te produkty w niższej cenie? Jakie limity obowiązują? Ile zapłacimy za opakowanie kawy i jakie są warunki tej promocji?

Wyprzedaż dobrej kawy w Carrefour. Którą kupimy taniej o 48 proc.?

Taniej o 48 proc. kupimy w sklepach sieci Carrefour kawę rozpuszczalną Family marki Eduscho. Opakowanie o wadze 200 g kosztuje teraz 19,99 zł, a nie 38,49 zł. Promocja skierowana jest do klientów, którzy posiadają:

aplikację Mój Carrefour

Kartę Seniora

Kartę Payback.

Warto mieć na uwadze, że zakupy w ramach tej promocji zrobimy bez limitów.

Promocja na kawę w Carrefour. Mielona za 17,99 zł

W ramach promocji na dobrą kawę w sklepach sieci Carrefour taniej dostaniemy również taki produkt jak kawa mielona Krönung marki Jacobs. Kupimy ją za 17,99 zł. Taką cenę zapłacimy za produkt o wadze 250 g. Ta oferta nie jest objęta dziennymi limitami. Nie trzeba również posiadać żadnych kart zniżkowych ani aplikacji.

Wyprzedaż dobrej kawy w Carrefour. Za ile kupimy kawę w kapsułkach?

Produktem, który kupimy w niższej cenie, jest również kawa w kapsułkach Dolce Gusto marki Nescafé. Opakowanie w ramach tej promocji kupimy za 19,99 zł, a nie za 39,20 zł. Oferta objęła różnego rodzaju produkty tego typu i można je dowolnie łączyć.

W sklepach sieci Carrefour w niższej cenie kupimy także kawę mieloną Active marki Pedro's w cenie 25,99 zł. Opakowanie o wadze 500 g również kupimy bez limitów i kart. Oferta objęła także produkty ziarniste Aroma Intenso i Aroma Gold marki Prima. Za paczkę o wadze 900 g zapłacimy 49,99 zł.

Wyprzedaż dobrej kawy w sklepach sieci Carrefour trwa jeszcze przez dwa dni. Taniej będzie ją można kupić w piątek (8 maja) oraz sobotę (9 maja)