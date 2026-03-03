13. emerytura to wypłacane raz w roku dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Zasady jego przyznawania określa ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. 2020 poz. 321). „Trzynastka” przysługuje bez względu na wysokość otrzymywanej emerytury lub renty, a osoby uprawnione nie muszą składać żadnych dokumentów – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca ją z urzędu.

13. emerytura w 2026 roku - wiemy, ile wyniesie

Wysokość 13. emerytury jest równa kwocie minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku. 1 marca miała miejsce coroczna waloryzacja, która wyniosła 5,3 proc. W związku z tym najniższa emerytura wzrosła do 1978,49 zł brutto – i właśnie taką kwotę otrzymają osoby uprawnione do dodatkowego świadczenia.

Reklama

Trzeba jednak pamiętać, że podana suma jest kwotą brutto. Ostateczna wypłata zostanie pomniejszona o składkę zdrowotną, a w przypadku seniorów, których podstawowe świadczenie przekracza 2500 zł brutto, także o zaliczkę na podatek dochodowy od nadwyżki ponad tę kwotę.

Reklama

Poniżej zaprezentowano przykładowe wyliczenia wysokości 13. emerytury w zależności od otrzymywanego obecnie świadczenia.

Emerytura po waloryzacji brutto Trzynasta emerytura netto ok. 1 978 zł ok. 1 638 zł ok. 2 100 zł ok. 1 623 zł ok. 2 370 zł ok. 1 593 zł ok. 2 630 zł ok. 1 563 zł ok. 3 680 zł ok. 1 443 zł

13. emerytura – kiedy jest wypłacana?

Zasadniczo 13. emerytura trafia do seniorów w kwietniu, razem z ich comiesięcznym świadczeniem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty emerytur w stałych terminach:

1. dnia miesiąca,

6. dnia miesiąca,

10. dnia miesiąca,

15. dnia miesiąca,

20. dnia miesiąca,

25. dnia miesiąca.

Należy jednak uwzględnić, że jeśli któryś z tych dni przypada w sobotę, niedzielę lub święto, środki są przekazywane wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczoną datę.

13. emerytura – nowe terminy wypłat w kwietniu 2026

W kwietniu 2026 r. część seniorów dostanie przelew z Zakład Ubezpieczeń Społecznych wcześniej niż zwykle, co wynika z układu dni w kalendarzu. Wraz z comiesięczną emeryturą lub rentą na konto trafi także 13. emerytura. Harmonogram wypłat na kwiecień 2026 r. przedstawia się następująco:

1 kwietnia (środa) – bez zmian,

– bez zmian, 3 kwietnia (piątek) – tego dnia wypłacone zostaną świadczenia przewidziane pierwotnie na 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny),

– tego dnia wypłacone zostaną świadczenia przewidziane pierwotnie na 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny), 10 kwietnia (piątek) – bez zmian,

– bez zmian, 15 kwietnia (środa) – bez zmian,

– bez zmian, 20 kwietnia (poniedziałek) – zgodnie z planem,

– zgodnie z planem, 24 kwietnia (piątek) – tego dnia przekazane zostaną środki zaplanowane na 25 kwietnia (sobota).

W praktyce oznacza to, że osoby, które zwykle otrzymują świadczenia 6. oraz 25. dnia miesiąca, w tym roku dostaną zarówno emeryturę, jak i „trzynastkę” wcześniej.

Kto nie otrzyma 13. emerytury w 2026 roku w ogóle?

Choć 13. emerytura przysługuje niemal wszystkim seniorom, są osoby, które nie otrzymają tego dodatku. Świadczenie nie zostanie wypłacone tym, którzy:

nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty na 31 marca 2026 r.,

mają zawieszoną wypłatę świadczenia, np. z powodu przekroczenia obowiązujących limitów dorabiania,

mieszkają za granicą i nie podlegają polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych,

są sędziami albo prokuratorami w stanie spoczynku,

pobierają tzw. emeryturę olimpijską.

Podstawa prawna :