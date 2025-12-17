Sieci telekomunikacyjne są dziś elementem infrastruktury krytycznej państwa, równie istotnym jak energetyka, transport czy systemy wodociągowe. Inwestycje w ich rozwój wpływają nie tylko na komfort użytkowników, lecz także na bezpieczeństwo. Umożliwiają działanie służb ratunkowych, funkcjonowanie inteligentnych miast czy codzienne czynności, takie jak praca zdalna czy płatności.

Na tym tle działania Play nabierają szczególnego znaczenia. Operator rozwija swoją sieć mobilną najszybciej w kraju – tylko przez jedenaście miesięcy 2025 r. uruchomił już 625 stacji, a w ostatnich latach kilka tysięcy. Inwestycje Play są nie tylko dowodem technologicznego postępu, lecz także realnym wkładem w budowę odporności cyfrowej Polski.

Większa liczba stacji oznacza wyższą jakość internetu

Przekroczenie progu 13 tys. stacji bazowych jest dla Play kamieniem milowym. Tak gęsta sieć własnych nadajników gwarantuje jeszcze wyższą jakość usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych i firm. Im więcej stacji, tym lepsze pokrycie zasięgiem, a co za tym idzie jeszcze większa stabilność połączeń i wyższa jakość mobilnego internetu.

– Ponad 13 tys. stacji bazowych to nie tylko imponująca skala – to realna różnica odczuwalna dla użytkowników, także poza największymi aglomeracjami – podkreśla Michał Ziółkowski, Chief Technology Oficer i członek zarządu Play. – Budujemy i modernizujemy infrastrukturę zarówno w metropoliach, jak i w mniejszych miejscowościach oraz regionach turystycznych, gdzie zapotrzebowanie rośnie sezonowo. Dzięki temu klienci mogą liczyć na dobry zasięg i wysoką jakość usług niezależnie od miejsca, a sieć reaguje na zwiększony ruch bez utraty parametrów nawet w najbardziej obleganych lokalizacjach – dodaje.

W 2025 r. nowe stacje powstawały zarówno w dużych miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie, jak i w popularnych miejscowościach turystycznych, takich jak Puck, Kołobrzeg czy Bukowina Tatrzańska.

Rozbudowana infrastruktura oznacza większą odporność i niezawodność całego systemu, a dla klientów – wygodę. Użytkownicy mogą cieszyć się szybkim internetem w godzinach szczytu czy w podróży. To fundament, który pozwala Play odpowiadać zarówno na aktualne potrzeby klientów, jak i na te przyszłe, związane z dalszym rozwojem internetu rzeczy (IoT) i coraz większym zapotrzebowaniem na niezawodną łączność.

Przez wiele lat część ruchu klientów w sieci Play była realizowana dzięki roamingowi krajowemu, czyli wykorzystaniu infrastruktury innych operatorów. To naturalny etap rozwoju dla nowych graczy na rynku, ale jednocześnie rozwiązanie, które ogranicza pełną kontrolę nad jakością usług. Dziś Play zapewnia stabilny zasięg w całym kraju bez konieczności odwoływania się do sieci konkurencji. To ważny sygnał technologiczny i biznesowy – Play dojrzał jako infrastrukturalny lider.

Nowoczesna autostrada danych

Sieć szkieletowa to centralna warstwa infrastruktury telekomunikacyjnej – rodzaj „autostrady danych”, która łączy kluczowe węzły sieci i odpowiada za transport ogromnych ilości informacji pomiędzy nimi. To właśnie na niej opiera się działanie sieci mobilnej, usług światłowodowych czy transmisji telewizyjnych. Play w ostatnich miesiącach osiągnął tu rekordowy poziom, podnosząc przepustowość na odcinkach swojej sieci szkieletowej do 1,2 Tb/s, co otwiera drogę do dalszego rozwoju usług oraz zapewnia stabilność nawet przy gwałtownie rosnącym ruchu internetowym.

– Podnosząc przepustowość naszej sieci szkieletowej do 1,2 Tb/s, z możliwością skalowania do 1,6 Tb/s, tworzymy fundament pod realny skok jakościowy całej oferty: mobilnej, światłowodowej, również dla biznesu. To właśnie w warstwie szkieletowej powstają największe obciążenia, a ich usunięcie uwalnia pełen potencjał technologii 5G i światłowodu – tłumaczy Michał Ziółkowski.

Jak dodaje, w efekcie klienci zyskują stabilne, szybkie usługi z minimalnymi opóźnieniami, nawet w szczycie ruchu.

– Zwiększenie przepustowości pozwoli na płynne działanie nawet najbardziej wymagających usług, np. 4K/8K, Cloud Gaming i VR – dokładnie tak, jak oczekują tego użytkownicy – mówi Michał Ziółkowski.

Play łączy w jednej ofercie najnowocześniejszą sieć komórkową, szybki światłowód i szeroką gamę usług telewizyjnych. Dzięki temu użytkownik nie korzysta z oderwanych od siebie technologii, lecz z jednego spójnego ekosystemu, w którym mobilny internet, domowy dostęp do sieci i rozrywka działają na wspólnym, stabilnym fundamencie infrastrukturalnym.

Wyższa przepustowość i lepsza odporność sieci szkieletowej to szybsze i stabilniejsze działanie mobilnego internetu, niezawodność 5G, a także możliwość rozwijania usług domowych bez obaw o przeciążenia. Jednocześnie tak solidnie zbudowana infrastruktura zwiększa odporność całego systemu telekomunikacyjnego.

