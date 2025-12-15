płatności bezgotówkowych w Polsce

Popularność płatności bezgotówkowych w Polsce rośnie z roku na rok. Z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec II kw. 2025 r. w obiegu znajdowało się 47,2 mln kart płatniczych, z czego aż 97,7% stanowiły karty zbliżeniowe?. Oznacza to, że zdecydowana większość Polaków korzysta z szybkich i wygodnych form płatności, a gotówka coraz częściej ustępuje miejsca plastikowi i transakcjom cyfrowym.

Wraz z rozwojem rynku rośnie również dbałość o bezpieczeństwo. Polscy wydawcy kart i agenci rozliczeniowi spełniają rygorystyczne wymagania międzynarodowych organizacji płatniczych dotyczące przetwarzania, przechowywania i przesyłania danych. W praktyce oznacza to, że każda transakcja jest zabezpieczona tak, aby maksymalnie utrudnić dostęp osobom niepowołanym. Mimo to żadna technologia nie uchroni nas przed zgubieniem karty czy jej kradzieżą – a takie sytuacje w okresie świątecznym zdarzają się szczególnie często.

Międzybankowy numer alarmowy (+48) 828 828 828

Kluczem do ochrony środków jest szybka reakcja. Utratę karty należy zgłosić jak najszybciej, najlepiej przez międzybankowy numer alarmowy (+48) 828 828 828. Wystarczy zadzwonić z dowolnego miejsca na świecie – o każdej porze dnia i nocy – a po wypowiedzeniu nazwy banku system automatycznie przekieruje nas do odpowiedniej infolinii. Rozpoznawanie mowy działa w języku polskim, ukraińskim i angielskim, co ułatwia obsługę w nagłych sytuacjach. Warto zapisać ten numer w telefonie, aby w chwili stresu mieć go pod ręką.

Pod tym samym numerem można również zastrzec utracone dokumenty, takie jak: dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. To szczególnie ważne, bo dokumenty te stanowią nie tylko potwierdzenie tożsamości, lecz także furtkę do potencjalnych nadużyć. Skradzione dane mogą posłużyć przestępcom do wyłudzenia pożyczek, zakładania fikcyjnych firm czy innych działań prowadzonych w imieniu osoby, której dokument został przejęty. Dlatego w przypadku utraty dokumentów należy nie tylko zgłosić sprawę odpowiednim służbom, lecz także jak najszybciej je zastrzec.

Więcej informacji na temat zastrzegania zarówno kart, jak i dokumentów znajduje się na stronach www.Zastrzegam.pl oraz www.DokumentyZastrzezone.pl. Warto zapoznać się z nimi – tak aby w razie potrzeby działać szybko i skutecznie.

Świąteczny czas to radość, spotkania i zakupy. Zadbajmy, aby przebiegły bez stresu i niepotrzebnych komplikacji. Odrobina ostrożności i znajomość podstawowych procedur może uchronić nas przed poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi, a dzięki temu święta pozostaną naprawdę spokojne.