LINK4 uhonorowany w kategorii "Firma przyjazna rodzicom"

Celem inicjatywy jest nagradzanie i promowanie firm realizujących interesujące i nowatorskie projekty z zakresu polityki pracowniczej. Rozstrzygnięcie jubileuszowej XV edycji konkursu odbyło się 5 listopada w Warszawie w Budynku Głównym Szkoły Głównej Handlowej. W wydarzeniu udział wzięli m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski i Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek. Nagrody wręczono w dziesięciu kategoriach, ponadto przyznana została jedna Nagroda Specjalna. Wyróżniono również dziennikarzy, którym tematyka pracownicza jest bliska. LINK4 został uhonorowany w kategorii „Firma przyjazna rodzicom”. W imieniu ubezpieczyciela nagrodę odebrał wiceprezes zarządu Mikołaj Ciaś.

–To dla nas bardzo ważne wyróżnienie, które jest dowodem, ze firma konsekwentnie realizuje politykę odpowiedzialnego pracodawcy. Troska o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym stanowi realną wartość naszej firmy. W LINK4 tworzymy zespół, w którym wspieramy naszych pracowników nie tylko w sferze zawodowej, ale także rodzinnej– powiedział Mikołaj Ciaś, wiceprezes zarządu LINK4.

LINK4 otrzymało nagrodę za wszechstronne i rozbudowane działania propracownicze. Wśród nich znajdują się m.in. rozwiązania ułatwiające rodzicom powrót do pracy po przerwach związanych z rodzicielstwem, pracę na część etatu dla kobiet w ciąży i dla rodziców małych dzieci, a także możliwość elastycznego czasu pracy.

Konkurs Pracodawca Godny Zaufania jest organizowany przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska oraz Krajową Izbę Gospodarczą. Inicjatywa objęta jest patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rektora SGH, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Państwowej Inspekcji Pracy i Głównego Urzędu Statystycznego.

W skład kapituły wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych – organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni.