Darmowa edukacja, kultura i rekreacja

Coraz więcej samorządów rozumie, że wsparcie seniorów to nie tylko pieniądze. W całym kraju działają bezpłatne kursy komputerowe, językowe, fotograficzne czy sportowe. Domy kultury i biblioteki organizują warsztaty zdrowotne, spotkania tematyczne i grupy aktywizacji.

Wiele inicjatyw ma też charakter symboliczny. W Warszawie emeryci mogą bezpłatnie zwiedzać ZOO w pierwszy wtorek miesiąca, we Wrocławiu funkcjonuje program Taxi 75+, który zapewnia darmowy dojazd do lekarza lub urzędu. Z kolei w Krakowie uruchomiono Meleks 70+ i 65+ dowożący osoby starsze lub z niepełnosprawnościami na cmentarze i do instytucji publicznych.

Natomiast w Poznaniu, Katowicach i kilku innych miastach działa usługa "złotej rączki", czyli darmowa pomoc fachowców przy drobnych naprawach domowych.

Warto też wspomnieć o ogólnopolskim programie "Weekend Seniora z Kulturą", który co roku (zwykle jesienią) pozwala bezpłatnie wejść do muzeów, teatrów i kin.

Darmowa komunikacja dla seniorów

Jednym z najbardziej popularnych przywilejów dla osób starszych jest bezpłatna komunikacja miejska. Ale uwaga – zasady różnią się w zależności od miasta. W Warszawie i Krakowie darmowe przejazdy przysługują po ukończeniu 70 lat, we Wrocławiu i Lublinie – już po 65. roku życia.

Niektóre gminy oferują również zniżki na bilety kolejowe czy autobusowe, dlatego warto sprawdzić lokalne uchwały.

Leki za darmo dla seniorów

Drugi ważny przywilej to leki za darmo dla seniorów. Z listy bezpłatnych preparatów mogą korzystać osoby, które ukończyły 65 lat, a od 2023 roku - również młodsze, jeśli mają choroby przewlekłe.

Lista obejmuje dziś około 3 800 leków refundowanych, które można otrzymać w aptece po okazaniu recepty z oznaczeniem "S". Średnio każdy senior korzystający z programu otrzymuje około 35 opakowań darmowych leków rocznie.

Dlaczego wielu seniorów nie korzysta z przysługujących im ulg?

Eksperci podkreślają, że główną barierą jest brak wiedzy. Informacje o ulgach często są rozproszone, a przepisy lokalne różnią się między gminami. Część seniorów nie wie, że może korzystać z darmowych usług. Inni zaś rezygnują z powodu biurokracji. Nie pomaga też brak centralnej, prostej listy dostępnych świadczeń. Często trzeba samodzielnie sprawdzać uchwały miejskie lub pytać w urzędzie, co jest czasochłonne i zniechęcające.

Jak sprawdzić, co ci się należy po 60-tce?

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących ulg, zrób to krok po kroku:

Zajrzyj na stronę swojego urzędu miasta lub gminy – w zakładce "sprawy społeczne" znajdziesz listę zniżek i świadczeń dla seniorów.

Sprawdź dokumenty, które musisz przygotować – najczęściej wystarczy dowód osobisty, numer PESEL, czasem orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymacja emeryta.

Zorientuj się w aktualnej liście darmowych leków, publikowanej przez Ministerstwo Zdrowia – aptekarz też może pomóc ją zweryfikować.

Śledź lokalne wydarzenia – domy kultury i biblioteki regularnie publikują informacje o darmowych zajęciach i wydarzeniach.

Nie bój się pytać – urzędnicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej mają obowiązek udzielić informacji o przysługujących ulgach.

Aktywne życie po 60-tce

Ulgi i świadczenia to nie tylko sposób na niższe wydatki, ale też szansa na aktywniejsze i zdrowsze życie. Regularne uczestnictwo w zajęciach, spotkaniach i programach społecznych zmniejsza ryzyko izolacji, poprawia kondycję psychiczną i fizyczną, a także sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości.