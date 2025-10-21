Kto może otrzymać "rentę alkoholową"?

Aby zakwalifikować się do tego świadczenia trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, zostać uznanym za całkowicie lub częściowo niezdolnego do pracy — czyli utracić zdolność do podjęcia jakiejkolwiek pracy (w przypadku całkowitej niezdolności) lub znacząco ograniczyć możliwość wykonywania zawodu (w przypadku częściowej niezdolności).

Reklama

Po drugie, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego, który zależy od wieku, w jakim powstała niezdolność do pracy, a po trzecie — schorzenie musi wynikać wprost z nadużywania alkoholu i prowadzić do trwałego lub przewidywalnie długotrwałego naruszenia sprawności organizmu (np. marskość wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki, alkoholowa choroba psychiczna).

Ile wynosi świadczenie w 2025 roku?

Od 1 marca 2025 roku świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu schorzeń związanych z alkoholem wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie. W przypadku częściowej niezdolności do pracy kwota ta to 1409,18 zł brutto. W praktyce oznacza to, że osoba spełniająca wszystkie warunki może otrzymywać około 1500 zł netto miesięcznie przy całkowitej niezdolności.

Dlaczego świadczenie budzi kontrowersje?

Reklama

Określenie "renta alkoholowa" może sugerować, że każde uzależnienie od alkoholu uprawnia do rentowego świadczenia. Eksperci przestrzegają przed takim uproszczeniem. W rzeczywistości prawo wymaga konkretnego naruszenia sprawności organizmu i braku rokowań na odzyskanie zdolności do pracy.

Krytycy wskazują też, że świadczenie może budzić napięcia społeczne: np. rolnicy zwracają uwagę, że minimalna renta alkoholowa w pewnym momencie zrównała się z emeryturą rolniczą, co ich zdaniem wysyła niepokojący sygnał społeczny.

Jak ubiegać się o "rentę alkoholową"?

Dla osoby dotkniętej chorobą alkoholową najważniejsze to zebrać pełną dokumentację medyczną – historie leczenia, zaświadczenia lekarzy, orzeczenie o niezdolności do pracy. Trzeba także wykazać wymagany staż ubezpieczeniowy oraz że niezdolność powstała w odpowiednim okresie. Wniosek składa się w ZUS (w formie papierowej lub elektronicznej). Decyzję wydaje lekarz-orzecznik lub komisja lekarska. Od decyzji przysługuje odwołanie.