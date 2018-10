Zarząd chce, aby sektor zgodził się na umorzenie części długów, co umożliwiłoby spłatę osób, które zakupiły obligacje, często będąc wprowadzanymi w błąd. DGP dotarł do zestawienia przepływów finansowych od wrocławskiego windykatora do banków.

Wynika z niego, że za zakup portfeli wierzytelności, dystrybucję obligacji i debiut giełdowy banki zainkasowały od GetBacku w sumie blisko 3,5 mld zł.

WIĘCEJ W JUTRZEJSZYM WYDANIU DGP>>>