Dziennik.pl przeanalizował dane urzędów statystycznych blisko 30 europejskich krajów – tak powstał ranking krajów, w których budowlańcy zarabiają najwięcej. Jakie kraje znalazły się w pierwszej piątce?

Holandia

Na miejscu piątym uplasowała się Holandia, gdzie budowlaniec może liczyć na 17,6 euro za godzinę. Stawki zaczynają się jednak od 5,3 euro za godzinę i w dużej mierze uzależnione są nie tylko od zakresu odpowiedzialności, ale także wieku. I tak np. pracownik niewykwalifikowany i wykwalifikowany do 21. roku życia zarobią odpowiednio do 11,7 euro i 14,1 euro za godzinę. Powyżej tego wieku będzie to już odpowiednio 13,3 euro i 14-15 euro za godzinę. A co ze specjalistą? Ten może liczyć na 11,6-15,1 euro za godzinę, a jeśli skończył już 21 lat, to nawet 16 euro za godzinę. Dla porównania zarobek majstra wahać się będzie od 15 do 17,6 euro za godzinę.

Francja

Miejsce czwarte to Francja, gdzie pracownik niewykwalifikowany może liczyć na ok. 10 euro za godzinę, co daje ponad 1,5 tys. euro w miesiącu. Specjalista w tym czasie zarobi już ok 2 tys. euro (majster i kierownik nawet po ok.2,3 tys. euro), a profesjonalista – blisko 3 tys. euro miesięcznie. Stawki wahają się więc od ok. 10 do 18 euro za godzinę.

Szwecja

To już miejsce trzecie, gdzie rozpiętość zarobków w budowlance jest duża nawet w przypadku stanowisk niskiego szczebla. I tak np. szklarz e Francji zarabia 16,6 euro za godzinę, stolarz, murarz i betoniarz – od 17,6 do 19,3 euro, z kolei blacharz – 18,1, a hydraulik – 19,2 euro za godzinę. Robotnik budowlany? Ten dostanie 19,3 euro za godzinę.

Belgia

Miejsce drugie należy do Belgii. Podczas gdy pracownik niewykwalifikowany może tam liczyć na 14,1 euro na godzinę, to ten wykwalifikowany (w zależności od kategorii, a są trzy) na wynagrodzenie od 14,8 do 15,8 euro za godzinę. Specjalista pracuje z reguły już za ok. 16 euro za godzinę.

Dla porównania majster w godzinę zarobi 17 euro, a kierownik budowy ponad 20,4 euro.

Niemcy

Niemieckie płace w budowlance są najwyższe. Zarobki wykwalifikowanego pracownika sięgają nawet 22 euro za godzinę, szczególnie we wschodniej części kraju. W zachodniej będzie to 14,7 euro za godzinę. Najniższe wynagrodzenie zaczyna się z kolei od 11,3 euro za godzinę. Pracuje się – co do zasady – ok. 8,5 godziny dziennie, przy czym tydzień pracy między kwietniem a listopadem jest dłuższy i liczy 41 godzin. W zimie tygodniowo nie przekracza się 38 godzin.

A gdzie najmniej płaci się budowlańcom?

O ile na wysokie zarobki mogą też liczyć budowlańcy m.in. w Irlandii – do 17,4 euro za godzinę, Finlandii i Danii - do 16,6 euro, Austrii – 15,6 euro i np. Włoszech – 13,7 euro, o tyle najmniej zarobią oni na Cyprze. Tam ich wynagrodzenie będzie się wahać od 1,4 do 2,2 euro za godzinę. Dla porównania pracownik budowlana w Polsce może liczyć na ok. 3 euro za godzinę.

W środku stawki znalazły się takie kraje jak np. Bułgaria (od 1,8 do 4,5 euro za godzinę), Litwa i Słowacja (po 2,3 euro), Węgry (od 2,4 do 3,1), Rumunia (2,5), Łotwa (2,7), Słowenia (2,8-6), Czechy (2,8-3,8) i np. Portugalia (3,3-4,5).