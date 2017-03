Jako Polski Fundusz Rozwoju przygotowaliśmy wstępną koncepcję struktury finansowania inwestycji w Centralny Port Komunikacyjny" - powiedział w środę dziennikarzom Paweł Borys. Jego zdaniem tego typu finansowanie nie obciąży budżetu państwa.

Polski Fundusz Rozwoju posiada wystarczające środki, instrumenty, aby też w tym uczestniczyć. Mamy szereg możliwości pozyskania finansowania od międzynarodowych instytucji finansowych, tak jak Europejski Bank Inwestycyjny, czy tym podobne. Jest oczywiście rynek komercyjny, banki, które mają w Polsce duży apetyt na finansowanie takich inwestycji infrastrukturalnych - powiedział prezes PFR.

Podkreślił, że realizacja tak dużej inwestycji wymaga bardzo profesjonalnego przygotowania, dobrej koordynacji wielu instytucji - zarówno rządowych, jak i związanych z lotnictwem, jak narodowy przewoźnik LOT, porty lotnicze - powiedział. Wierzę, że jako Polska mamy zdolność do przeprowadzenia tego typu inwestycji - zaznaczył.

Pytany o finansowanie Centralnego Portu Lotniczego Borys powiedział, że Unia Europejska obecnie nie finansuje budowy samego portu lotniczego. "Natomiast z tych środków można sfinansować bardzo dużo jeśli chodzi o infrastrukturę towarzyszącą Centralnemu Potowi Lotniczemu, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę drogową czy kolejową" - wyjaśnił.

Według szacunków budowa samego portu lotniczego mogłaby kosztować ok. 20 mld zł. Natomiast łączny koszt inwestycji związanej również m.in. z budową terminalu kolejowego, infrastrukturą logistyczną, może przekroczyć - jak powiedział szef PFR - 30 mld zł. To środki rozłożone w długim okresie czasu i one nie będą obciążały budżetu państwa. Można tutaj zaaranżować finansowanie w pełni inwestycyjne, komercyjne - powiedział.