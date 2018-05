Na nic się zdadzą się nawet najlepsze zabezpieczenia, jeśli sami klienci banków nie będą dbali o swoje bezpieczeństwo. Niestety, ta uwaga dotyczy przede wszystkim Polaków. Jak wynika z analiz Komisji Europejskiej ‒ jesteśmy najmniej ostrożni w Internecie w porównaniu do mieszkańców innych państw w Unii Europejskiej. Aż 57 proc. z nas nie instaluje oprogramowania antywirusowego, 72 proc. odwiedza strony internetowe mimo braku przekonania o ich bezpieczeństwie, 83 proc. Polaków używa tego samego hasła do różnych kont, 86 proc. nie zmienia regularnie haseł do posiadanych kont i 92 proc. nie zmienia ustawień dotyczących bezpieczeństwa w przeglądarkach internetowych.

Specjaliści od bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i ochrony danych twierdzą, że konsekwentne przestrzeganie pewnych zasad może zapewnić nam optymalny poziom bezpieczeństwa.

Część 1 – Bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych

Część 2 – Bezpieczna tożsamość w sieci

Część 3 – Bezpieczne dokumenty

