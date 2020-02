Reklama

Tegoroczna zima bez mrozu i śniegu pozbawia złudzeń tych, którzy nie wierzyli dotąd w ocieplenie klimatu. Świat przyspiesza działania mające przeciwdziałać niekorzystnym zmianom. Potrzebna jest aktywność nas wszystkich, organizacji i polityków. Ważną rolę pełni sektor finansowy. Bank Pekao S.A. nastawił się na wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE).

Choć udział Polski w europejskim sektorze OZE stale rośnie – z 0,59 proc. w 2009 r. do 1,53 proc. w ubiegłym roku, to wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Ważna jest popularyzacja nowoczesnych systemów ogrzewania, termomodernizacja czy zmniejszenie emisyjności transportu. Korzystanie z tych rozwiązań to nie tylko szansa na pomoc planecie, ale też realne oszczędności płynące z niższych rachunków za prąd dzięki wykorzystywaniu wytworzonej przez siebie energii czy niższe koszty ogrzewania.

Bank Pekao przygotował pożyczkę ekspresową na cele ekologiczne, z której można skorzystać do końca czerwca na preferencyjnych warunkach – z zerową prowizją i rzeczywistą roczną stopą oprocentowania (RRSO) na poziomie 8,3 proc. Warunkiem jest jedynie to, by 80 proc. z dostępnej kwoty (od 5 do 50 tys. zł) było przeznaczone na wybrany cel ekologiczny. A te mogą być różne: kolektory słoneczne i fotowoltaika, niewęglowe kotły centralnego ogrzewania, pompy ciepła, samochody i motocykle z napędem elektrycznym, samochody hybrydowe, a nawet wymiana okien czy zakup materiałów do ocieplenia domu. Spłatę pożyczki można rozłożyć na wskazane przez siebie raty i okres do 10 lat.

– Bank Pekao wspiera osoby, które chcą zadbać o dobry klimat naszej planety. Dzięki nowej ofercie „Pożyczka Ekspresowa na cele ekologiczne” oferujemy naszym klientom – zarówno nowym, jak i dotychczasowym – możliwość pozytywnego wpływu na środowisko naturalne, w którym żyjemy. Ekologia jest dla nas niezwykle ważna i dlatego przechodzimy od słów do czynów – mówi Wojciech Werochowski, dyrektor departamentu produktów kredytowych klienta indywidualnego w Banku Pekao S.A.

Bank podejmuje też inne działania na rzecz środowiska. W maju ubiegłego roku udzielił pożyczki na budowę największej lądowej farmy wiatrowej na Pomorzu, uruchomił też akcję kredytową na inwestycje fotowoltaiczne polskich firm. Na mocy porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym czy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju wspiera przedsiębiorców w zwiększaniu efektywności energetycznej.

Pekao działa również na rzecz budowania własnej „ekologiczności”. W tym roku na 20 jego budynkach powstaną instalacje fotowoltaiczne. Bank regularnie przeprowadza termomodernizację swoich obiektów, a także organizuje ekologiczny wolontariat, polegający na sadzeniu drzew czy sprzątaniu parków i lasów.

Pekao popularyzuje też elektroniczne korzystanie z bankowości – co znacznie upraszcza procedury i zmniejsza liczbę wydruków. Dlatego osoby, które otworzą Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium przy użyciu selfie, poprzez dostępną na smartfony aplikację PeoPay, otrzymają 200 zł premii. Mogą też liczyć na oprocentowanie 3 proc. w skali roku na cztery miesiące – w przypadku Konta Przekorzystnego dotyczy to lokat do kwoty 30 tys. zł, dla Konta Świat Premium limit wynosi 100 tys. zł. Rachunki można też otworzyć w oddziale – wtedy jednak premia na start wynosi 100 zł. Promocja trwa do 31 marca 2020 r.

Dostępna dla nowych bądź nieposiadających aktywnego rachunku w Pekao promocja ma stanowić odpowiedź na zmieniające się sposoby oszczędzania. Polscy klienci coraz rzadziej decydują się bowiem na lokaty terminowe (ich saldo w 2019 r. pozostało bez zmian), częściej stawiają natomiast na rachunki oszczędnościowe – wolą korzystać z nieprzerwanego dostępu do pieniędzy bez utraty odsetek. Stąd w ostatnim roku zauważalny jest aż 12-proc. wzrost środków na rachunkach bankowych.

– Naszą ambicją jest dostarczanie klientom jak najlepszych rozwiązań. Po zeszłorocznej prezentacji karty rewolucyjnej, która przy płaceniu za granicą daje gwarancje niskich kursów wymiany i przyczyniła się do najlepszego kwartału pod względem sprzedaży kont w historii banku, przyszedł czas na ofertę dla oszczędzających. Inspirują nas ludzie, którzy stawiają sobie ambitne cele i „sięgają wyżej”. Taki też jest kolejny bohater naszej nowej kampanii, Sebastian Kawa, który od wielu lat jest w czołówce światowego rankingu pilotów szybowcowych – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor zarządzający w pionie bankowości detalicznej Banku Pekao S.A.

Sebastian Kawa to jeden z najbardziej utytułowanych pilotów w historii. W swojej karierze zdobył 32 medale na najważniejszych szybowcowych imprezach – w tym 15 razy był mistrzem świata. Jest także pierwszym człowiekiem, który przeleciał szybowcem nad Himalajami oraz nad Elbrusem – najwyższym szczytem Kaukazu.

